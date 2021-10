Súng của Alec Baldwin không được kiểm tra trước khi dùng

MỹTrợ lý đạo diễn Dave Halls khai với cảnh sát đã không kiểm tra kỹ súng trước khi đưa cho Alec Baldwin đóng cảnh hành động.

Ngày 27/10, NY Times tiết lộ nhiều điểm mới về quá trình điều tra đoàn phim Rust. Cảnh sát tìm thấy các mảnh vỡ bị nghi là đầu đạn từ vết thương trên vai đạo diễn Joel Souza. Họ tin rằng đây cũng là thứ đã gây nên cái chết của nữ đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins. Cảnh sát trưởng Adan Mendoza của hạt Santa Fe dùng từ "mảnh vật phóng" vì chưa có kết quả khám nghiệm cuối cùng.

Đại diện cảnh sát hạt Santa Fe nói trong buổi họp báo hôm 27/10. Ảnh: NY Times

Cảnh sát cho biết có khoảng 100 người trên phim trường khi tai nạn xảy ra. Trong đó, 16 người ở gần vị trí Hutchins bị trúng đạn. Theo kết quả điều tra ban đầu, nhân viên đạo cụ Hannah Gutierrez-Reed là người chuẩn bị súng cho Alec Baldwin. Dave Halls trực tiếp lấy khẩu súng colt được chuẩn bị sẵn và đưa cho nam diễn viên. Anh có hô "súng lạnh", ý nói không có đạn.

Trợ lý đạo diễn Dave Halls thừa nhận không kiểm tra kỹ khẩu súng, điều anh đáng lẽ phải thực hiện theo quy trình an toàn. Sau khi súng phát nổ, Halls lập tức nhặt nó và đưa cho Gutierrez-Reed xem. Anh cho biết nhìn thấy bốn viên trong ổ xoay là đạn giả (được đánh dấu bằng cách đục lỗ ở thân viên đạn). Halls nói một viên trong ổ xoay không có lỗ. Tuy nhiên, Halls được giải thích rằng viên đó là vỏ đạn rỗng, không có kíp nổ.

Miêu tả quy trình an toàn trên phim trường, Halls cho biết thường yêu cầu Hannah Gutierrez-Reed trực tiếp mở súng cho anh kiểm tra. "Tôi xem xét các vật mắc kẹt trong nòng súng. Cô ấy (Hannah) mở và xoay ổ đạn. Sau đó, tôi sẽ thông báo với đoàn rằng súng lạnh", Halls khai với cảnh sát.

Trợ lý đạo diễn Dave Halls. Ảnh: Dave Halls Twitter

Theo NY Times, Dave Halls là một nhân viên phim trường giàu kinh nghiệm tại Hollywood, từng tham gia nhiều dự án như Fargo, The Matrix Reloaded... Tuy nhiên, anh nhiều lần bị đồng nghiệp phàn nàn vì vi phạm các quy tắc an toàn. Năm 2019, Halls bị đuổi việc khỏi êkíp Freedom’s Path vì để một khẩu súng phát nổ trên trường quay, khiến một nhân viên đoàn bị thương nhẹ. Công ty sản xuất Rocket Soul Studios xác nhận thông tin.

Nhân viên đạo cụ Hannah Gutierrez-Reed khẳng định đã kiểm tra kỹ các khẩu súng trước khi đặt lên bàn và đi ăn trưa. Cô nói đã lắp đạn giả và thử bắn tất cả để đảm bảo an toàn. Các viên đạn này có ngoại hình giống đạn thật nhưng không chứa thuốc súng hay kíp nổ.

Ngày 21/10, êkíp Rust tập cảnh bắn súng của Alec Baldwin. Sau đó, họ nghỉ ăn trưa trước khi quay trở lại làm việc, cũng là lúc xảy ra sự cố. Gutierrez-Reed nói không nhiều người có quyền tiếp cận súng đạo cụ. Cô cũng khẳng định không bao giờ có đạn thật trên phim trường.

Nhân viên đạo cụ Hannah Gutierrez-Reed. Ảnh: Hannah Gutierrez-Reed Twitter

Theo NY Times, Hannah Gutierrez-Reed (24 tuổi) là con gái Thell Reed, một chuyên gia súng đạn từng làm cố vấn cho nhiều đoàn phim Hollywood. Cô theo cha học nghề từ năm 16 tuổi. Gutierrez-Reed từng giữ chức trưởng tổ đạo cụ dự án The Old Way của Nicolas Cage.

Lực lượng điều tra cũng cho biết đã tìm thấy khẩu súng colt (súng ngắn ổ xoay) được Alec Baldwin sử dụng. Cảnh sát tiết lộ phát hiện khoảng 500 viên đạn trên phim trường. Họ đã chuyển giao các bằng chứng cho phòng thí nghiệm của FBI vì nghi ngờ có đạn thật lẫn trong số này. Ủy viên công tố Mary Carmack-Altwies cho biết sự việc có thể bị khởi tố hình sự nếu phát hiện đủ bằng chứng.

