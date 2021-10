Alec Baldwin đối mặt rắc rối pháp lý

MỹAlec Baldwin có thể vướng rắc rối pháp lý khi gây chết người ở phim trường "Rust" vì ông không chỉ là diễn viên mà còn là nhà sản xuất.

Theo The Wrap, các chuyên gia về luật nói trong trường hợp xấu nhất, tài tử 63 tuổi có thể bị kết tội ngộ sát sau khi gây ra cái chết của đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins hôm 21/10. Luật sư Robert J. DeGroot cho biết: "Để buộc tội Baldwin, tòa cần chứng minh ông đã bất cẩn khi bóp cò. Từng có trường hợp tương tự bị kết tội. Những sự cố như vậy hoàn toàn có thể phòng tránh nếu êkíp tuân thủ quy trình an toàn".

Alec Baldwin bên ngoài đồn cảnh sát Santa Fe hôm 21/10, sau cái chết của đồng nghiệp Halyna Hutchins. Ảnh: The New Mexican.

Luật bang New Mexico quy định thẩm phán có thể kết luận bị cáo ngộ sát dù họ "không có chủ đích giết người". Hình phạt cho trường hợp này có thể lên tới 18 tháng tù cùng mức phạt 5.000 USD.

Tuy nhiên, các tai nạn về súng đạo cụ trên phim trường hiếm khi dẫn đến cáo buộc hình sự. Lý Quốc Hào - con trai Lý Tiểu Long - từng thiệt mạng vì lý do tương tự khi đóng The Crow (1994) nhưng không ai bị khởi tố sau đó. Luật sư Kaplan Marino cho biết: "Không có nhiều trường hợp các thành viên đoàn phim bị khởi tố. Mọi người đều thống nhất đó là một tai nạn". Luật sư Neama Rahmani phủ nhận khả năng Baldwin bị kết tội giết người vì khó có thể chứng mình ông có động cơ sát hại nạn nhân.

Luật sư Miguel Custodio cho rằng Baldwin nhiều khả năng vướng các rắc rối pháp lý với tư cách nhà sản xuất dự án Rust hơn là ở việc ông trực tiếp nổ súng gây ra cái chết. "Trách nhiệm pháp lý chắc chắn chỉ thuộc về đội ngũ sản xuất và quản lý đạo cụ. Là diễn viên, Alec Baldwin không phải chịu nhiều trách nhiệm vì tin tưởng nhân viên đã kiểm tra kỹ đạo cụ. Tuy nhiên, ở vai trò nhà sản xuất, Baldwin có thể phải chịu một phần trách nhiệm, tùy thuộc vào mức độ liên quan tới dự án này".

Alec Baldwin (phải) đến động viên chồng con của Halyna Hutchins ở một khách sạn bang New Mexico hôm 22/10. Ảnh: Backgrid

Các chuyên gia nhận định công ty sản xuất và người quản lý đạo cụ có thể phải đối mặt với các cáo buộc hình sự. Đồng thời, luật sư Custodio chỉ ra Halyna Hutchins không phải nạn nhân duy nhất. Đạo diễn Joel Souza bị thương và nhiều thành viên khác trong êkíp cũng bị ảnh hưởng. Đoàn phim có thể bị chính những người này kiện.

Nguồn tin của Los Angeles Times cho biết, vài giờ trước khi Hutchins qua đời, một nửa nhân viên trong đội quay phim đã đình công đòi cải thiện điều kiện làm việc. Nhiều đạo diễn, diễn viên đặt câu hỏi các nhà sản xuất Rust vi phạm các quy tắc an toàn lao động, dẫn đến cái chết của nữ đạo diễn hình ảnh.

Từng có tiền lệ về việc truy tố các nhà làm phim vì sơ suất. Năm 2015, êkíp Midnight Rider từng bị khởi tố khi để xảy ra cái chết của quay phim Sarah Jones. Cơ quan An toàn Nghề nghiệp và Sức khỏe Mỹ chỉ trích đoàn phim vi phạm nghiêm trọng các quy định về bảo hộ lao động. Đạo diễn Randall Miller và nhà sản xuất điều hành Jay Sedrish nhận tội ngộ sát và phải ngồi tù, bồi thường.

Chính quyền bang New Mexico cho biết còn quá sớm để nói liệu các cáo buộc hình sự có thể được đệ trình hay không. Cảnh sát hiện làm rõ một số vấn đề như liệu đây có phải là một tai nạn. Lực lượng chức năng cũng mở thêm một cuộc điều tra về cách êkíp xử lý đạo cụ trước khi đưa cho Baldwin.

Theo lời khai ban đầu, một trợ lý đạo diễn đã lấy một trong ba khẩu súng được tổ đạo cụ chuẩn bị sẵn đưa cho Baldwin và hô "súng lạnh", ý nói không có đạn. Tuy nhiên, khẩu súng vẫn phát nổ khi tài tử bóp cò. Nguồn tin của The Daily Beast cho biết Hannah Gutierrez-Reed (24 tuổi) là người chuẩn bị vũ khí đạo cụ cho Alec Baldwin. Trong các dự án trước, cô nhiều lần bị đồng nghiệp phàn nàn vì bất cẩn, từng đưa súng chưa kiểm tra kỹ cho một diễn viên nhí 11 tuổi.

Hôm 21/10, Alec Baldwin quay cảnh hành động trong phim viễn tây Rust ở Santa Fe, bang New Mexico. Được thông báo đạo cụ không có đạn, ông bóp cò nhưng súng vẫn phát nổ và khiến hai người bị thương. Đạo diễn kiêm biên kịch Joel Souza bị trúng đạn ở xương đòn, đã hồi phục và xuất viện. Đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins bị nặng hơn, được cấp cứu bằng trực thăng nhưng không qua khỏi.

Alec Baldwin, 63 tuổi, là diễn viên, danh hài người Mỹ từng nhiều lần thắng giải Emmy, Quả Cầu Vàng. Tài tử được biết đến qua các phim như The Hunt for Red October (1990), The Aviator (2004) và loạt bom tấn Nhiệm vụ bất khả thi. Ông cưới huấn luyện viên yoga Hilaria năm 2012 và có bảy con.

Phim trường xảy ra tai nạn của Alec Baldwin Phim trường Bonanza Creek, nơi xảy ra vụ tai nạn. Video: Youtube KOB

