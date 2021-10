Alec Baldwin suy sụp sau sự cố gây chết người

MỹTài tử Alec Baldwin suy sụp, xin rút khỏi tất cả dự án phim sau khi gây tai nạn chết người trên trường quay "Rust".

Ngày 23/10, nguồn tin thân cận của nam diễn viên nói với People: "Anh ấy bị kích động và buồn đến mức không thể an ủi trong nhiều giờ. Mọi người đều hiểu đó là tai nạn. Tuy nhiên, Baldwin thực sự suy sụp. Anh ấy đang xin hủy hết dự án phim. Đó là cách Baldwin xử lý khi gặp khó khăn. Anh ấy sẽ tránh xa ánh mắt của công chúng khi có sự cố".

Alec Baldwin sau khi làm việc với cảnh sát. Ảnh: The New Mexican.

Nguồn tin cũng cho biết Baldwin sẽ mất nhiều thời gian để vực lại tinh thần: "Anh ấy đôi khi rất nghiêm khắc với bản thân. Đó là một đức tính tốt. Tuy nhiên, trong trường hợp này, tính cách đó khiến Baldwin khổ sở vì liên quan đến mạng người. Anh ấy sẽ cần thời gian cho chính mình, ở cạnh gia đình để vượt qua".

Theo NY Post, Baldwin đã trực tiếp đến gặp gia đình Halyna Hutchins ngay sau khi hoàn thành lời khai với cảnh sát. Anh động viên chồng và con trai chín tuổi của nữ đạo diễn. Ba người cùng đi ăn sáng hôm 23/10 trước khi đến đồn cảnh sát. Gia đình Hutchins nói không trách Baldwin.

Alec Baldwin (phải) đến gặp chồng và con trai Halyna Hutchins ở một khách sạn bang New Mexico hôm 22/10. Ảnh: Backgrid

Hôm 21/10, Alec Baldwin quay cảnh hành động trong phim viễn tây Rust ở Santa Fe, bang New Mexico. Được thông báo đạo cụ không có đạn, anh bóp có nhưng súng vẫn phát nổ và khiến hai người bị thương. Đạo diễn kiêm biên kịch Joel Souza bị trúng đạn ở xương đòn, đã hồi phục và xuất viện. Đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins bị nặng hơn, được cấp cứu bằng trực thăng nhưng không qua khỏi.

Đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins trong một buổi quay phim. Ảnh: Halyna Hutchins Twitter

Baldwin viết trên trang cá nhân sau sự việc: "Không có từ ngữ nào có thể lột tả sự bàng hoàng và đau buồn về tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng Halyna Hutchins - người vợ, người mẹ và người đồng nghiệp chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ. Tôi đang liên lạc với chồng Hutchins, đề nghị hỗ trợ anh ấy và gia đình".

Alec Baldwin, 62 tuổi, là diễn viên, danh hài người Mỹ từng nhiều lần thắng giải Emmy, Quả Cầu Vàng. Tài tử được biết đến qua các phim như The Hunt for Red October (1990), The Aviator (2004) và loạt bom tấn Nhiệm vụ bất khả thi. Ông cưới huấn luyện viên yoga Hilaria năm 2012 và có bảy con.

Phim trường xảy ra tai nạn của Alec Baldwin Phim trường Bonanza Creek, nơi xảy ra vụ tai nạn. Video: Youtube KOB

Phương Mai (theo People, NY Post)