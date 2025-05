Sùi mào gà có tái phát khi kiêng quan hệ?

Tôi nghe nói sùi mào gà rất dễ tái phát dù đã chữa khỏi. Nếu kiêng tình dục, tôi không mắc sùi mào gà đúng không? (Hồng Ngọc, 32 tuổi, Bình Phước)

Trả lời:

Sùi mào gà vẫn có khả năng tái phát ngay cả khi kiêng quan hệ tình dục. Lý do, sùi mào gà do virus HPV (Human Papillomavirus) gây ra, chủ yếu do type 6 và 11. Các type 16, 18, 31, 33, 35 cũng có thể gây bệnh với tỷ lệ thấp hơn.

Việc điều trị sùi mào gà tập trung vào loại bỏ tổn thương ngoài da, khắc phục triệu chứng bệnh, làm các nốt sùi trên bề mặt niêm mạc biến mất. Hiện chưa có phương pháp giúp loại bỏ hoàn toàn HPV. Virus có thể tồn tại âm thầm trong cơ thể và tái hoạt động khi hệ miễn dịch suy yếu. Khi căng thẳng, thiếu ngủ, dinh dưỡng kém hoặc mắc các bệnh lý khác, virus có thể "thức dậy" và gây bệnh.

Do đó, dù bạn kiêng quan hệ, quan hệ chung thủy hay dùng biện pháp an toàn, sùi mào gà vẫn có thể tái phát. Triệu chứng đặc trưng là mụn cóc mọc gần nhau, hình dạng cây súp lơ, gây ngứa, có mùi hôi. Ngoài ra, bạn vẫn có thể nhiễm hoặc lây lan virus qua tiếp xúc da với da, dùng chung đồ cá nhân như khăn tắm, đồ lót... với người khác.

Kiêng tình dục vẫn có khả năng tái nhiễm sùi mào gà. Ảnh: Vecteezy

Sùi mào gà không thể chữa dứt điểm, song có thể phòng ngừa các type chưa mắc và tái nhiễm các type virus đã từng mắc bằng vaccine. Vaccine HPV được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị là phương pháp phòng bệnh hiệu quả, nên tiêm càng sớm càng tốt.

Hiện Việt Nam có hai loại vaccine HPV. Gardasil phòng được 4 type HPV gồm 6, 11, 16, 18, chỉ định tiêm cho bé gái và phụ nữ trong độ tuổi 9-26. Vaccine Gardasil 9 phòng ngừa 9 type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 và 58, chỉ định tiêm cho nam và nữ trong độ tuổi 9-45, không phân biệt đã từng quan hệ tình dục, sinh con hay chưa. Trẻ từ 9-14 tuổi chỉ cần tiêm 2 mũi Gardasil 9. Hiệu quả bảo vệ đến trên 90% nếu tiêm đủ liều, đúng lịch.

Ngoài vaccine, người đã từng mắc sùi mào gà cần chú ý vệ sinh cơ thể sạch sẽ, thường xuyên quan sát các phản ứng cơ thể để phát hiện bất thường. Các cặp đôi nên sử dụng bao cao su, quan hệ tình dục an toàn. Phụ nữ nên khám phụ khoa, tầm soát ung thư cổ tử cung và HPV định kỳ để sớm phát hiện bệnh.

Bác sĩ Hoa Tuấn Ngọc

Quản lý Y khoa Vùng 1 - Đông Nam Bộ, Hệ thống tiêm chủng VNVC