Sùi mào gà có lây nhiễm sau khi đốt laser không?

Hai tháng trước bạn trai tôi đã đốt sùi mào gà bằng laser, hiện không còn triệu chứng. Nếu quan hệ an toàn, có lây bệnh cho tôi không? (Ngọc Thảo, 29 tuổi, Quảng Nam)

Trả lời:

Virus Human Papillomavirus (HPV) là căn nguyên gây bệnh sùi mào gà sinh dục, do 2 type virus chủ yếu là 6 và 11 gây ra. Điều trị sùi mào gà bằng các phương pháp đốt laser, đốt điện, áp lạnh hoặc đốt hóa chất... chỉ làm loại bỏ các tổn thương bên ngoài chứ không tiêu diệt hoàn toàn virus trong cơ thể.

Virus vẫn có khả năng tồn tại tiềm ẩn trong các tế bào da hoặc niêm mạc, ngay cả khi không còn triệu chứng. Do đó, dù không thấy nốt sùi, mụn cóc, bệnh vẫn có nguy cơ tái nhiễm và lây cho người khác.

Ngoài ra, việc sử dụng bao cao su, quan hệ an toàn sẽ giúp giảm nguy cơ lây nhiễm HPV. Tuy nhiên, virus có thể tồn tại trên da xung quanh vùng sinh dục không được bao cao su che phủ nên biện pháp này không đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Sùi mào gà vẫn có thể lây nhiễm sau khi đốt laser thông qua tình dục. Ảnh minh họa: Vecteezy

Để giảm thiểu nguy cơ tái nhiễm, bạn trai cần tái khám thường xuyên sau điều trị, ăn uống khoa học, tập thể dục và tránh hút thuốc, rượu bia. Ngoài ra, hai bạn nên thẳng thắn chia sẻ về tình trạng sức khỏe để có quyết định hợp lý trong quan hệ tình dục.

Bên cạnh đó, bạn và bạn trai nên tiêm phòng HPV. Mũi tiêm sẽ giúp chặn nguy cơ tái nhiễm, nhiễm chủng mới và nguy cơ lây nhiễm cho bạn đời. Hiệu quả bảo vệ của vaccine trên 90%.

Hiện Việt Nam có hai loại vaccine HPV. Gardasil phòng được 4 type 6, 11, 16, 18, chỉ định tiêm cho bé gái và phụ nữ trong độ tuổi 9-26. Vaccine Gardasil 9 phòng ngừa 9 type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 và 58, chỉ định tiêm cho cả nam và nữ trong độ tuổi 9-45.

Bác sĩ Nguyễn Công Luận

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC