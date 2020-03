Vitamin C tăng miễn dịch cơ thể

Vitamin C không diệt trừ nCoV nhưng tăng cường miễn dịch cơ thể, tăng sức đề kháng, bổ sung bằng cách ăn rau xanh, hoa quả, uống vitamin dạng viên...

Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến, Trung tâm Giáo dục Truyền thông Dinh dưỡng - Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết, vitamin C cần thiết cho cơ thể, chống dị ứng, kích thích tạo dịch mật và giải phóng các hormone steroid...

Ngoài ra, vitamin C còn có tác dụng chống oxy hóa, phòng bệnh tim mạch và tạo collagen là thành phần chính của mô liên kết như sụn, xương, răng, tsự bền vững của mao mạch và của da. Bổ sung thường xuyên vitamin C giúp cơ thể tăng hấp thu các chất khoáng vi lượng (sắt, kẽm...) là những vi chất dinh dưỡng cần thiết cho hoạt động trí não.

Cơ thể thiếu vitamin C, sự nhạy cảm với các bệnh nhiễm khuẩn tăng lên. Người bị nhiễm khuẩn thì vitamin C trong máu thường giảm. Thiếu vitamin C, tính thấm mao mạch của cơ thể tăng, mạch dễ vỡ, da khô ráp...

Bổ sung vitamin C từ cam, chanh, quýt hoặc rau ngót, rau dền... Ảnh: Health.

Hơn 90% lượng vitamin C có trong khẩu phần ăn được cung cấp từ các loại trái cây và rau củ. Các thực phẩm giàu vitamin C: rau ngót, rau mùi tàu, rau dền, rau đay, rau mồng tơi, hành hoa, các loại quả như bưởi, đu đủ, quýt, cam, chanh...

Nhu cầu về vitamin C của cơ thể

Trẻ 6-11 tháng tuổi, bổ sung 25-30 mg một ngày; trẻ 1-6 tuổi cần 30 mg một ngày; trẻ 7-9 tuổi bổ sung 35 mg một ngày,

10-18 tuổi cần 65 mg. Người trưởng thành nhu cầu 70 mg, phụ nữ có thai 80 mg, bà mẹ cho con bú 95 mg tính trong một ngày.

Ăn phối hợp nhiều loại rau quả để có đủ các loại vitamin và chất khoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ thể tiêu hóa và hấp thu các thành phần dinh dưỡng khác. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, mức tiêu thụ rau quả cần thiết cho một người trưởng thành 400-600 g một ngày. Trong đó, rau xanh 300-400 g, quả chín 100-200 g.

Có thể bổ sung vitamin bằng dạng viên nén, dạng sủi vì có bọt khí tạo cảm giác sảng khoái khi uống.

Người hấp thu kém có thể bổ sung vitamin C theo liều lượng và chỉ định của bác sĩ.

Vitamin C tan trong nước. Nếu thừa vitamin C, cơ thể sẽ tự đào thải ra ngoài qua đường nước tiểu. Bác sĩ khuyến cáo không nên dùng hàm lượng lớn vitamin C thường xuyên và kéo dài (1.000 mg một ngày) tăng nguy cơ mắc sỏi thận, buồn nôn, tiêu chảy...

Những người có nguy cơ thiếu vitamin C gồm người hút thuốc lá và người tiếp xúc với khói thuốc lá, người ăn uống không đầy đủ, người nghiện rượu, người cao tuổi, bệnh kém hấp thu đường ruột, bệnh thận ảnh hưởng hấp thu và sử dụng vitamin C.

Nếu cơ thể ăn đủ nhu cầu rau xanh và hoa quả chín thì không cần bổ sung thêm vitamin C.

Dinh dưỡng hợp lý và lối sống lành mạnh là giải pháp cơ bản để nâng cao miễn dịch và sức đề kháng của cơ thể, chống lại sự xâm nhập của virus và điều trị bệnh hiệu quả.

