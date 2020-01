Vai trò của dinh dưỡng với người bệnh

Bên cạnh điều trị theo phác đồ, chế độ dinh dưỡng phù hợp giúp hạn chế tình trạng sốc thuốc, giúp duy trì cân nặng...

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đức Minh, nguyên phó phòng quản lý khoa học Viện Dinh dưỡng quốc gia, tổng giám đốc Nutricare cho biết, dinh dưỡng có vai trò quan trọng với cơ thể, thiếu dinh dưỡng là nguyên nhân dẫn đến cơ thể suy kiệt, tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh.

Với bệnh nhân lao, sau điều trị thì cơ thể thường gầy, chức năng gan giảm sút, có biểu hiện thiếu máu. Với cách tiếp cận hiện đại, bác sĩ vẫn kê thuốc điều trị kết hợp lập chế độ dinh dưỡng, hạn chế tác dụng phụ của thuốc, giúp duy trì tình trạng cân nặng, hồng cầu, chức năng khác của cơ thể.

Các chuyên gia Nutricare nghiên cứu về sản phẩm dinh dưỡng.

Đi cùng sự tiến bộ trong ngành dinh dưỡng y học tại Việt Nam, Nutricare, công ty nhận danh hiệu thương hiệu quốc gia về ngành trong năm 2018 đã nghiên cứu sản phẩm dinh dưỡng.

Các sản phẩm của Nutricare phù hợp với đặc điểm của người Việt Nam, nghiên cứu dựa trên nền tảng khoa học dinh dưỡng của thế giới. Công ty cũng đầu tư hệ thống dây chuyền đạt chuẩn quốc tế, thiết bị nhập từ tập đoàn Tetra Pak - Thụy điển, hệ thống phòng sạch đạt chuẩn GMP, trang thiết bị hệ thống AHU cho từng khu vực.

Công ty cho ra đời các dòng sản phả đáp ứng từng nhu cầu dinh dưỡng theo lứa tuổi, bệnh lý. Trong đó có thể kể đến dòng dinh dưỡng y học LeanPro.

Nhà máy Nutricare số 2 với quy mô 11 nghìn m², công suất lên đến 44 triệu lít/năm.

Nutricare Leanpro Thyro là sản phẩm dinh dưỡng hỗ trợ người bệnh tuyến giáp, phù hợp với người sau phẫu thuật tuyến giáp, suy giáp, sau điều trị I-ốt phóng xạ.

Khi bị suy giáp người bệnh sẽ giảm chuyển hóa dinh dưỡng, dẫn đến tăng cân, mệt mỏi. Đồng thời cơ thể dễ bị viêm nhiễm, có nguy cơ hạ canxi máu do suy cận giáp, thiếu máu do thiếu sắt, vitamin B12, axit folic. Do vậy để tăng cường sức khoẻ tuyến giáp, sản phẩm Nutricare Leanpro Thyro chú trọng bổ sung I-ốt, Selen giúp điều hoà hoạt động tuyến giáp, giảm viêm với Omega 3, tinh chất Nano Curcumin, cung cấp canxi, vitamin D3 giúp giảm nguy cơ hạ canxi máu, phòng chống loãng xương. Việc bổ sung các dưỡng chất giúp rút ngắn thời gian phục hổi sức khỏe, giảm căng thẳng mệt mỏi, nâng cao thể trạng cho người bệnh. Tìm hiểu thêm về sản phẩm tại đây.

Sản phẩm dinh dưỡng của Nutricare.

Nutricare Leanpro Thyro LID là sản phẩm chuyên biệt cho chế độ dinh dưỡng kiêng I-ốt, tiện lợi cho người bệnh tuyến giáp trong giai đoạn chuẩn bị cho I-ốt phóng xạ, giúp bổ sung dưỡng chất, hạn chế tình trạng suy yếu do kiêng khem quá mức. Sản phẩm đáp ứng khuyến nghị của Hiệp hội tuyến giáp Mỹ về chế độ ăn kiêng I ốt cho bệnh nhân tuyến giáp. Đồng thời, Nutricare Leanpro Thyro LID cũng cung cấp hàm lượng Canxi cao nhằm phòng tránh loãng xương, kết hợp với đạm quý Lactium, bộ đôi Mg - B6, hỗ trợ giúp giảm mệt mỏi, cải thiện chất lượng giấc ngủ. Tìm hiểu thêm sản phẩm tại đây.

