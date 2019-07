Trà sữa trân châu ngọt gấp 3 lần nước ngọt

Nghiên cứu của một bệnh viện lớn ở Singapre cho thấy trà sữa trân châu có lượng đường và calo cao nhất trong các loại trà.

Theo kết quả nghiên cứu công bố hôm 12/7 của bệnh viện Mount Alvernia, trà đen và trà xanh có thể giúp giảm nguy cơ ung thư, bệnh tim mạch và bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, khi người pha chế thêm các loại bột kem không sữa hay trân châu thì tác dụng của trà biến mất và chuyển thành chất gây hại trực tiếp cho sức khỏe. Nguyên nhân, bột kem sữa có chứa chất béo chuyển hóa và là nguyên nhân dẫn đến bệnh tim mạch, đột quỵ...

Trong đó, lớp kem sữa chứa lượng calories còn nhiều hơn topping (món thêm vào) trà sữa. Cụ thể, lớp kem sữa chứa lượng calories cao nhất là 203 calo, kem phô mai chứa 180 calo, trân châu đen truyền thống 156 calo. Lô hội là loại topping có lượng calo thấp nhất, chỉ 31 calo.

Một lon nước ngọt chứa 7 thìa đường tương đương 35 g. Nghĩa là lượng đường trong một cốc trà sữa trân châu đường đen cao hơn 2,6 lần so với nước ngọt cũng như các loại trà sữa khác. Đây đều là lượng đường vượt mức, gây hại cho sức khỏe. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo mức tiêu thụ đường tự do của một người là dưới 25 g một ngày. Trung bình một người Việt Nam hiện tiêu thụ khoảng 46,5 g đường tự do một ngày, gần bằng mức tối đa 50 g và cao gần gấp đôi so với mức chuẩn của WHO.

Trước đó, một nhóm nghiên cứu tại Viện Temasek Polytechnic (Singapore) kiểm tra lượng đường vượt mức trong trà sữa. Kết quả tính trên mỗi ly 500 ml với độ ngọt nguyên bản như sau: Một ly trà nhài hoa quả ngọt chứa 42 g đường, tương đương 8,5 thìa. Trà chanh leo chứa 43 g đường, tương đương 8,5 thìa. Mỗi cốc trà sữa trân châu đường đen chứa tới 18,5 thìa đường, tương đương 92,5 g hoặc nhiều hơn tùy nơi bán.

Kết hợp trà sữa với đường thêm kem nhiều calo dễ dẫn đến thừa cân, béo phì... Ảnh: Gratenews

Khi kết hợp một cốc trà sữa với lượng đường quá mức, thêm phần kem sữa chứa 203 calo, bạn không chỉ có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường mà còn có thể nhiễm mỡ trong máu, thừa cân, béo phì, tăng huyết áp, đái tháo đường, nặng nề nhất là bệnh tim mạch.

Để đảm bảo sức khỏe, bạn nên hạn chế uống trà sữa. Nếu uống, nên chọn cốc nhỏ, uống trà xanh, trà ô long thay vì trà sữa trân châu đường đen. Pha chế 30% lượng đường cho mỗi cốc hoặc uống không đường. Chọn sữa tươi, sữa ít béo hoặc sữa tách kem, thay vì kem sữa. Hạn chế dùng topping hoặc chọn loại có hàm lượng calo thấp như lô hội hoặc trân châu trắng.

Bệnh viện Mount Alvernia là một trong 10 bệnh viện lớn ở Singapore.

