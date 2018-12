Từ ngày 28/7, trung tâm tiêm chủng VNVC tại Hà Nội, TP HCM, Đồng Nai triển khai chương trình tiêm văcxin trả góp không lãi suất trong 6 tháng dành cho trẻ em, phụ nữ chuẩn bị mang thai và người lớn. Áp dụng với những gói từ 3 triệu đồng trở lên.

Các gói cao cấp dành cho trẻ 0-12 tháng, 0-24 tháng gồm Hexaxim-Rotarix (17 liều hoặc 25 liều), Hexaxim-Rotateq (17 liều hoặc 26 liều), Infanrix-Rotarix (16 liều hoặc 25 liều), Infarix-Rotateq (17 liều hoặc 26 liều)… Gói văcxin phòng bệnh người lớn (6 liều hoặc 9 liều). Phụ nữ chuẩn bị mang thai có gói văcxin 7 liều...

Có mặt trước 7h tại trung tâm tiêm chủng VNVC Đồng Nai, vợ chồng anh Hoàng Văn Bình (Nhơn Trạch) đưa con gái 8 tháng tuổi đến tiêm chủng. Anh cho biết, hai vợ chồng đi làm suốt ngày, nhiều khi không nắm hết các loại văcxin và lịch tiêm cho con. Nghe bạn bè giới thiệu dịch vụ tiêm trọn gói cho trẻ ở đủ mọi loại tuổi chính thức có mặt tại Đồng Nai từ hôm nay, anh đưa bé đến đăng ký gói dành cho trẻ 0-24 tháng, trị giá 12 triệu đồng. "Cháu không khóc khi tiêm, cười nắc nẻ khi thấy các anh chị lớn đùa giỡn trong khu vui chơi hơn 400 m2 mát mẻ, rộng rãi tại đây, khác hẳn với những lần tiêm trước", anh cười nói.

Khu vui chơi rộng rãi, trang trí theo mô hình công viên dành riêng cho các bé. Ảnh: Minh Thư

Với gói này, bé được tiêm tổng cộng 17 liều, phòng đủ các bệnh nguy hiểm cho trẻ như: tiêu chảy do rota virus; 6 trong 1; hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu; thủy đậu; sởi; cúm... do nhiều nước tiên tiến sản xuất như Mỹ, Pháp, Bỉ... "Từ giờ tôi không cần lên Sài Gòn, chờ xếp hàng cả buổi để tiêm cho con và cũng không nơm nớp lo hết văcxin. Mỗi tháng trả góp 2 triệu đồng vừa tầm với ngân sách hạn hẹp của vợ chồng mà con được tiêm đầy đủ tới 2 tuổi”, anh chia sẻ.

Chuẩn bị có em bé sau 6 tháng kết hôn, chị Minh (Biên Hòa) tranh thủ tới VNVC Đồng Nai từ 6h30 để tiêm ngừa. Mấy lần tiêm trước đây ở cơ sở công lập, chị đi từ sớm để khỏi chen lấn và tranh thủ vào cơ quan kịp giờ làm việc. "Đến VNVC sáng nay, tôi được giải quyết rất nhanh, chưa đầy 30 phút đã xong mọi công đoạn. Phòng ốc khang trang, hiện đại, sạch sẽ như khách sạn hạng sang tạo cảm giác thoải mái khi vào phòng khám", chị trải lòng.

Với gói phòng cúm; sởi, quai bị, rubella; thủy đậu; bạch hầu, ho gà, uốn ván; viêm gan B trị giá 3,2 triệu đồng, mỗi tháng, chị Minh thanh toán khoảng 500.000 đồng là đảm bảo được tiêm những mũi cần thiết cho phụ nữ chuẩn bị mang thai. Chính sách liên kết với các ngân hàng của VNVC giúp người dân giảm áp lực thanh toán chi phí y tế trong một lần.

Các ngân hàng liên kết với VNVC áp dụng chính sách trả góp không lãi suất gồm HSBC, Sacombank, TPBank, VIB, Standard Chartered… Người dân chỉ cần điền thông tin vào mẫu đăng ký, định kỳ hàng tháng, ngân hàng tự động trích từ tài khoản người dùng một số tiền mà 2 bên đã thống nhất.

Các bé được thăm khám kỹ trước khi tiêm chủng. Ảnh: Minh Thư

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc hệ thống VNVC chia sẻ, mọi người có thể tiếp cận dịch vụ tiêm chủng cao cấp, với đủ mọi loại văcxin cho trẻ em, người lớn, ở bất kỳ thời điểm nào trong năm. Đó là lý do ra đời gói tiêm văcxin trả góp không lãi suất. Gần một năm qua, VNVC Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận, TP HCM ghi nhận khoảng 3.000 trường hợp từ Đồng Nai đến tiêm chủng cho con.

"Điều này cho thấy nhu cầu tiêm chủng văcxin dịch vụ cao cấp rất lớn. Chúng tôi muốn Đồng Nai cũng được bình đẳng với TP HCM, Hà Nội về dịch vụ tiêm chủng, nên quyết định mở thêm VNVC ở Đồng Nai để phụ huynh trong tỉnh và các địa phương lân cận như Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu thuận tiện trong việc chăm sóc sức khỏe trẻ", ông Dũng nói.

Đánh giá cao quy mô hoạt động, dịch vụ chuyên nghiệp tại VNVC, TS Phạm Văn Hùng, Phó Viện trưởng Viện kiểm định quốc gia văcxin và sinh phẩm y tế cho biết, thời gian qua có nhiều người Việt sang nước ngoài để tiêm phòng cho bản thân, gia đình, vì cơ sở trong nước không đáp ứng kịp. Sự ra đời của những trung tâm tiêm chủng chất lượng cao góp phần giảm tải nhu cầu tiêm chủng đang ngày một tăng, hạn chế tình trạng khan hiếm văcxin, mọi người được tiếp cận dịch vụ cao cấp, nhất là với trẻ em.

Lãnh đạo Biên Hòa và tỉnh Đồng Nai đến thăm Trung tâm VNVC ngày khai trương. Ảnh: Minh Thư

Khi sử dụng gói dịch vụ trả góp không lãi suất, người dân được đảm bảo tiêm đầy đủ, chỉ cần đến là có sẵn văcxin theo đúng phác đồ điều trị trước đó, kể cả thị trường có khan hiếm văcxin; không tăng giá văcxin trong thời gian tham gia gói này. Đội ngũ nhân viên khám, tư vấn miễn phí, nhắc lịch để người dùng không bỏ sót lịch hẹn.

Đây là chương trình trọng điểm được triển khai cho trung tâm VNVC đang hoạt động ở Hà Nội (Cầu Giấy, Trường Chinh), TP HCM (Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận) và 2 trung tâm chính thức vận hành từ ngày 28/7 ở Cantavil An Phú (quận 2, TP HCM) và Đồng Nai.

Tọa lạc tại thành phố Biên Hòa, Trung tâm tiêm chủng VNVC Đồng Nai hiện là một trong những cơ sở lớn nhất cả nước với diện tích 4.500m2, ước tính phục vụ 1.500-2.000 lượt người trong ngày. Khu vực chính rộng 1.500m2 với 50 phòng khám và phòng tiêm, khu vực chờ trước và sau tiêm rộng rãi. Nơi đây còn trang bị dịch vụ, không gian tiện nghi cho mẹ và con như phòng pha sữa, phòng cho bé bú, phòng thay tã... Khu vui chơi với diện tích rộng hơn 400m2 trang trí theo mô hình công viên dành riêng cho các bé.

VNVC Cantavil An Phú với diện tích 1.500m2 gồm 40 phòng khám và phòng tiêm, có đủ các điều kiện thuận lợi để phục vụ cư dân khu vực quận 1, 2, 4, 7, 9, Thủ Đức, Nhà Bè...

Với đội ngũ nhân lực có chuyên môn, cơ sở vật chất hiện đại tại mỗi trung tâm và trên toàn hệ thống, lãnh đạo VNVC cho biết đơn vị hội đủ năng lực để nhập khẩu trực tiếp các văcxin trong thời gian sắp tới, nhằm giảm tình trạng khan hiếm của một số văcxin trên thị trường.

Ngoài gói văcxin, người dân còn có thể tiêm các mũi lẻ, đặt giữ, mua trước văcxin…, trước khi tiêm chủng được khám sàng lọc miễn phí. Đội ngũ điều dưỡng có chứng chỉ an toàn tiêm chủng, có kỹ năng giúp người dân, nhất là trẻ nhỏ giảm đau khi tiêm. Văcxin nhập khẩu chính hãng từ các nhà sản xuất trong và ngoài nước. Các kho lạnh ở mỗi trung tâm đạt chuẩn GSP, dây chuyền lạnh Cold Chain hiện đại luôn đảm bảo nhiệt độ tiêu chuẩn 2-8 độ C.

Hiện hệ thống trung tâm tiêm chủng của VNVC phục vụ trung bình 2.000-3.000 khách mỗi ngày, cao điểm vào những ngày cuối tuần lên đến 5.000 lượt.

Tiêm văcxin trả góp không lãi suất

Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC * VNVC TP HCM: - 198 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận - Lầu 1, Trung tâm thương mại Cantavil An Phú, số 1, đường Song Hành, Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2. * VNVC Đồng Nai: - Số 22, đường Đoàn Văn Cự, khu phố 9, phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa * VNVC Hà Nội: - 180 Trường Chinh, quận Đống Đa - Tòa nhà ICON4 (Cạnh Đại học Giao Thông Vận Tải), Số 3 Cầu Giấy, phường Láng Thượng, quận Đống Đa Để đăng ký tiêm chủng, khách hàng có thể gọi tới tổng đài miễn phí cước 1800 6595 hoặc đăng ký đặt lịch tiêm tại website www.vnvc.vn.

Phát Đạt