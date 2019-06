Thiếu hụt vi chất ảnh hưởng đến thể chất, trí tuệ trẻ em

Các loại vitamin, kẽm, sắt, canxi... cần thiết cho sự phát triển trí thông minh, chiều cao, tránh nguy cơ bị suy dinh dưỡng thấp còi.

Các bác sĩ và chuyên gia đầu ngành giải đáp cho phụ huynh những thắc mắc xoay quanh vấn đề thiếu hụt và bổ sung vi chất ở trẻ tại hội thảo "Sữa với sức khỏe của người Việt" do Hiệp hội sữa Việt Nam và Vinamik vừa tổ chức ở TP HCM.

Theo Phó giáo sư, bác sĩ Lê Bạch Mai, nguyên Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, người Việt thường thiếu hụt vitamin A, vitamin D, kẽm, sắt, thiếu đa vi chất, khẩu phần canxi thấp. Kết quả điều tra năm 2014-2015 của Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho thấy, tỷ lệ thiếu vitamin A tiền lâm sàng ở trẻ dưới 5 tuổi là 13%; 80,3% phụ nữ có thai; 63,6% phụ nữ tuổi sinh đẻ; 69,4% trẻ dưới 5 tuổi bị thiếu kẽm và đến 45% trẻ 6-12 tháng tuổi thiếu máu.

Phó giáo sư, bác sĩ Lê Bạch Mai chia sẻ về tình trạng thiếu hụt vi chất ở trẻ em Việt và giải pháp khắc phục.

Các triệu chứng do thiếu hụt vi chất có thể biểu hiện thành bệnh như thiếu máu do thiếu sắt, khô mắt do thiếu vitamin A. Nếu thiếu hụt trong thời gian dài khiến cho sự tăng trưởng và phát triển thể chất, trí tuệ bị ảnh hưởng, đôi khi không thể hồi phục. Tiêu biểu như khi thiếu canxi lâu dài trong khẩu phần (ít hơn 600mg một ngày) có thể gây ra rối loạn chuyển hóa chất khoáng tại xương, giảm trọng lượng xương, gây loãng xương, còi xương, co cứng cơ, liên quan đến tăng huyết áp, ung thư ruột, ung thư đại liệt tràng. Thiếu hụt vi chất có thể dẫn đến tử vong, giảm chất lượng cuộc sống và năng suất lao động.

Thiếu hụt vi chất trong thời gian dài khiến cho sự tăng trưởng và phát triển thể chất, trí tuệ bị ảnh hưởng. Ảnh: WP.

Phó giáo sư, bác sĩ Lê Bạch Mai nhận định để giải quyết trình trạng này cần phối hợp đồng bộ nhiều giải pháp như uống bổ sung vi chất dinh dưỡng, tăng cường vi chất vào thực phẩm, cải thiện bữa ăn. Trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày, sữa góp phần giảm thiểu tình trạng thiếu hụt canxi và các khoáng chất cần thiết. Tuy nhiên, theo báo cáo của Hiệp hội sữa Việt Nam 2018, lượng tiêu thụ sữa trung bình của người Việt chỉ đạt 27-28 lít sữa một người mỗi năm, còn khá khiêm tốn so với Thái Lan, Singapore, Nhật Bản. Các nhà sản xuất sữa nên quan tâm bổ sung thêm nhiều vi chất quan trọng vào sản phẩm sữa để góp phần cải thiện thể trạng người Việt. Theo điều tra của Viện Dinh dưỡng, khẩu phần ăn của người Việt hầu hết không đáp ứng đủ nhu cầu về các vitamin và chất khoáng, dẫn đến tình trạng thiếu hụt vi chất.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc điều hành Nghiên cứu và Phát triển Vinamilk phát biểu tại hội thảo.

Nhận thức tầm quan trọng của sữa đối với sự phát triển của trẻ em, nhất là ở lứa tuổi học đường, Vinamilk thực hiện các chương trình cùng cộng đồng cải thiện trí lực, thể lực và tầm vóc cho thế hệ trẻ. "Quỹ sữa vươn cao Việt Nam" mang 35 triệu ly sữa (với tổng giá trị tương đương 150 tỷ đồng) đến với gần 440.000 trẻ em khó khăn. Chương trình sữa học đường hỗ trợ hơn 300 tỷ đồng (tương đương với khoảng gần 175 triệu hộp sữa) cho 3 triệu học sinh mầm non, tiểu học ở nhiều tỉnh thành.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc điều hành Nghiên cứu và phát triển Vinamilk cho biết, chương trình sữa học đường có ý nghĩa đối với sự phát triển của trẻ em Việt, thể hiện sự quyết tâm, đồng lòng của các cấp, các ngành, nhà trường, sự ủng hộ của cha mẹ học sinh và nỗ lực của doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện. Chương trình mang đến cho các em nguồn dinh dưỡng chất lượng, hỗ trợ phát triển thể lực, trí lực.

Kim Uyên