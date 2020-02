Sẽ có vaccine ngừa viêm phổi corona trong 18 tháng nữa

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, vaccine đầu tiên phòng bệnh viêm phổi corona sẽ được đưa vào sử dụng trong 18 tháng nữa.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết như vậy trong họp báo hôm 11/2. "Chúng tôi đang gấp rút tìm cách xử lý tình trạng diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do virus corona, đồng thời chuẩn bị cho kế hoạch phòng chống lâu dài".

Người đứng đầu WHO cho rằng "việc phát triển vaccine và phương pháp trị liệu chỉ là một phần quan trọng trong chương trình nghiên cứu, bởi các nhà khoa học sẽ mất một khoảng thời gian nhất định để phát triển vaccine đó".

Trong khi chờ đợi vaccine, có rất nhiều biện pháp can thiệp sức khỏe cộng đồng cơ bản hiện giờ có thể giúp ngăn ngừa nhiễm bệnh hiệu quả, theo Tedros Adhanom Ghebreyesus. Mỗi người là một phần quan trọng góp phần làm nên thành công trong việc ngăn chặn dịch.

Tuần trước, WHO kêu gọi hỗ trợ 675 triệu USD nhằm đối phó dịch bệnh corona. Tối 11/2, WHO chính thức đặt tên dịch viêm phổi do virus corona là Covid-19.

Theo Tedros, WHO đang hỗ trợ các quốc gia để có thể chẩn đoán và điều trị bệnh nhân cũng như bảo vệ nhân viên y tế. Các quốc gia được hướng dẫn về phương pháp ngăn ngừa sự lây lan của dịch và cách chăm sóc người bệnh. Các phòng thí nghiệm trên thế giới hoạt động hết công suất, hàng nghìn nhân viên y tế được đào tạo để ứng phó với Covid-19.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: AP.

Dự đoán của cố vấn y tế cao cấp đến từ Trung Quốc Zhong Nanshan, dịch corona có thể sẽ kéo dài đến khoảng tháng 4. Zhong cũng cho biết số ca bệnh mới ghi nhận hàng ngày tại Trung Quốc đang giảm ở một số nơi.

"Dịch có thể sẽ đạt đỉnh điểm trong tháng này", ông Zhong nói.

Hôm 10/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng dự đoán dịch corona sẽ kết thúc vào tháng Tư khi nhiệt độ tăng cao.

Minh Ngân (Theo Guardian)