Những vitamin có tác dụng chống viêm

Vitamin A, B, C, E... duy trì hệ miễn dịch ổn định, chống oxy hóa, loại bỏ các gốc tự do, chống viêm hiệu quả.

Vitamin A

Các nghiên cứu phát hiện vitamin A ngăn không cho hệ thống miễn dịch hoạt động quá sức. Hệ miễn dịch làm việc quá tải sẽ gây ra viêm.

Vitamin A có sẵn dưới hai dạng: Beta caroten là tiền chất của vitamin A, giúp cơ thể phòng tránh thiếu hụt vitamin A, ngăn chặn mù lòa, lành mạnh hệ miễn dịch; và vitamin A là chất chống oxy hóa bảo vệ cơ thể chống lại các gốc tự do. Chế độ ăn giàu beta-carotene và vitamin A có thể giúp giảm viêm.

Thực phẩm giàu vitamin A bao gồm cà rốt, bồ công anh, cải xoăn, rau xanh collard, rau bina và nhiều loại rau lá.

Vitamin B

Những người thiếu hụt vitamin B6 có lượng protein phản ứng C, một hợp chất gây viêm, đặc biệt là đối với các bệnh tự miễn như viêm khớp dạng thấp. Để giảm viêm và tăng vitamin B6, hãy ăn các thực phẩm giàu vitamin B, bao gồm cải xoăn, ớt chuông và nấm, dưa đỏ, cá ngừ và thịt gia cầm.

Nghiên cứu của Italy cho thấy bổ sung axit folic liều thấp (còn gọi là folate, một loại vitamin B khác) hàng ngày có thể giảm viêm. Nguồn thực phẩm giàu folate bao gồm đậu mắt đen, rau lá xanh đậm, măng tây và gan.

Vitamin C

Vitamin C duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh và hoạt động tốt. Nghiên cứu cho thấy vitamin C có thể loại bỏ các gốc tự do.

Vitamin C, giống như vitamin B, cũng có thể giúp giảm protein phản ứng C. Vitamin C có nhiều trong các loại trái cây và rau quả, đồng thời chất chống oxy hóa có thể cải thiện sức khỏe và giảm nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư.

Vitamin D

Nghiên cứu thực phẩm và dinh dưỡng tại Mỹ, có tới 41,6% người thiếu vitamin D. Các nghiên cứu từ lâu đã phát hiện mối liên hệ giữa sự thiếu hụt vitamin D và bệnh viêm nhiễm. Hơn nữa, các nhà nghiên cứu cũng cho biết cải thiện vitamin D có thể giúp giảm viêm trong cơ thể.

Vitamin D có sẵn trong tự nhiên như ánh nắng mặt trời, nhưng không phải ai cũng có thể tiếp nhận được đầy đủ lượng vitamin D từ mặt trời.

Các nguồn thực phẩm dồi dào vitamin D bao gồm cá, lòng đỏ trứng, thịt nội tạng và thực phẩm bổ sung vitamin D, bao gồm cả sữa.

Vitamin E

Kết quả từ phân tích tổng hợp năm 2015 được báo cáo trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng châu Âu đã chỉ ra rằng vitamin E có đặc tính chống viêm.

Vitamin E được tìm thấy trong các loại hạt, bao gồm hạnh nhân và hạt hướng dương. Nhiều loại trái cây và rau quả cũng rất giàu vitamin E, bao gồm bơ và rau bina.

Vitamin K

Vitamin K có thể làm giảm các dấu hiệu viêm, giúp thúc đẩy quá trình đông máu và bảo vệ sức khỏe của xương. Vitamin K cần thiết cho xương nhưng lại không thể bổ sung từ chế độ ăn uống. Đàn ông trưởng thành nên uống 120 microgam (mcg) vitamin K mỗi ngày, phụ nữ 90 mcg. Trẻ em và trẻ sơ sinh cần nạp lượng vitamin K mỗi ngày ít hơn.

Có hai loại vitamin K: Vitamin K1 và K2. Vitamin K1 trong các loại rau lá, bao gồm cải xoăn, rau bina, bông cải xanh và bắp cải. K2 có trong thịt gà, gan và trứng.

Các vitamin chống viêm đều có sẵn trong nhiều nguồn thực phẩm, bao gồm rau, trái cây, thịt nạc, cá và thực phẩm tăng cường vitamin. Ở dạng bổ sung, các vitamin có thể giúp giảm viêm mà không gây ra tác dụng phụ nào. Tuy nhiên, việc bổ sung cần phải tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ. Hơn nữa, bổ sung vitamin không phải là một sự thay thế cho thuốc.

Minh Ngân (Theo Very Well Health)