Nhầm tưởng về kem đánh răng bằng than tre

Cơ chế làm trắng của các sản phẩm từ tinh than tre là bào mòn, làm ổn hại đến bề mặt của men răng.

Tinh than tre, hoặc bột than tre là một loại than hoạt tính dang siêu mịn, thu được sau quá trình đốt các sản phẩm tự nhiên như gỗ hoặc dừa ở nhiệt độ cao, không sử dụng hóa chất.

Thông thường, than hoạt tính được sử dụng để điều trị ngộ độc, giúp ngăn chặn độc tố thẩm thấu từ ruột vào máu.

Gần đây, các sản phẩm chăm sóc răng miệng có nguồn gốc từ than hoạt tính bắt đầu phổ biến, chiếm thị phần khá lớn của ngành công nghiệp làm trắng răng trị giá hàng tỷ USD. Nhiều người cho rằng loại bột này có thể kháng khuẩn, làm sáng men răng và đặc biệt hiệu quả trong điều trị bệnh về nướu.

Tuy nhiên, theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Nha khoa Mỹ (JADA), điều này hoàn toàn sai lầm. Sản phẩm từ than thậm chí có thể gây hại cho răng.

Kem đánh răng từ tinh than tre dần trở nên phổ biến trong những năm trở lại đây. Ảnh: Shutterstock

Kể từ năm 2017, Hiệp hội Nha khoa Mỹ đã xem xét hơn 100 phân tích về kem đánh răng than hoạt tính và cho rằng những lời quảng bá về tác dụng chống nấm và kháng khuẩn là vô căn cứ.

Tiến sĩ Sherina Daryanani, bác sĩ nha khoa tại Phòng khám Tiong Bahru, Singapore, cho biết kem đánh răng từ than hoạt tính thường không chứa fluoride, hoạt chất cần thiết để loại bỏ mảng bám và ngăn ngừa sâu răng.

Bên cạnh đó, cơ chế làm trắng của các sản phẩm này là bào mòn men răng, làm lộ ra phần mô xung quanh. Tiến sĩ Sherina chỉ ra rằng bản chất của quá trình làm trắng răng khác xa với việc loại bỏ các vết bẩn đơn thuần. Điều này nên được thực hiện bởi nha sĩ, sử dụng các sản phẩm chuyên dụng và phù hợp với từng bệnh nhân.

Một nghiên cứu công bố vào năm 2019 của Tạp chí Nha khoa Anh (BDJ) cho thấy, hơn 50 loại kem đánh răng từ than tre không hiệu quả như những lời quảng bá có cánh. Các chuyên gia nhấn mạnh, đây thực tế chỉ là "chiêu trò tiếp thị" của nhiều nhãn hàng. Hoạt chất hydrocarbon polyaromatic và silica tinh thể trong sản phẩm thậm chí có thể gây bệnh ung thư.

Thục Linh (Theo South China Morning Post)