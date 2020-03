Người buôn bán làm gì phòng nCoV?

Người buôn bán phải tiếp xúc trực tiếp với khách hàng nên cần đeo khẩu trang, găng tay, kính, mũ bảo hộ, giảm tiếp xúc không cần thiết.

"Bệnh nhân 35" là một phụ nữ 29 tuổi, nhân viên bán hàng siêu thị Điện máy Xanh ở Đà Nẵng. Cô lây nhiễm virus từ hai người khách Anh, khi tiếp xúc với họ tại siêu thị.

Theo Bộ Y tế, người làm việc tại các vị trí phải tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, để phòng lây nhiễm cần đeo khẩu trang đúng cách theo hướng dẫn.

Sử dụng găng tay phù hợp để giảm tiếp xúc không cần thiết. Nếu không sử dụng găng tay, phải rửa tay thường xuyên với xà phòng trong ít nhất 30 giây, dùng giấy lau tay sử dụng một lần để làm khô tay; hoặc sử dụng dung dịch sát khuẩn có trên 60% nồng độ cồn.

Sử dụng bộ quần áo phòng hộ (bao gồm cả khẩu trang, kính, mũ, găng tay) khi phải tiếp xúc với mọi người. Hạn chế bắt tay, tiếp xúc với khách hàng trong khoảng cách dưới 2 m (nếu có thể). Không mua bán, tiếp xúc, chuyên chở các loại động vật hoang dã. Tăng cường sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc từ xa để giảm tiếp xúc trực tiếp.

Sau khi dùng xong các đồ bảo hộ cần dọn vệ sinh và vứt bỏ túi chứa khăn giấy, khẩu trang, vật dụng đã sử dụng vào thùng rác đúng nơi quy định và rửa tay bằng xà phòng. Không mặc quần áo sử dụng khi làm việc về nhà. Để quần áo, vật dụng (đối với khẩu trang, găng tay sử dụng nhiều lần) đã sử dụng trong túi kín và giặt sạch sau mỗi ca làm việc.

Người bán hàng cần thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh cá nhân, thường xuyên súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng, đảm bảo ăn uống hợp vệ sinh, đủ dinh dưỡng. Hạn chế tiếp xúc với vật nuôi, động vật hoang dã. Nếu có một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở cần đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc với những người xung quanh, thông báo với người quản lý, gọi điện cho đường dây nóng của Sở Y tế hoặc Bộ Y tế (số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095) và đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị kịp thời.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nhóm cần bảo hộ đặc biệt hơn là người buôn bán thực phẩm tươi sống tại các chợ. Những người này cần mặc trang phục bảo hộ, gồm quần áo bảo hộ, găng tay và mặt nạ khi xử lý động vật và các sản phẩm của động vật.

Sau khi làm việc xong, cởi bỏ trang phục bảo hộ, giặt hàng ngày và để ở nơi làm việc. Tránh để các thành viên trong gia đình phơi nhiễm với quần áo và ủng bẩn.

Người buôn bán tránh lấy tay sờ vào mắt, mũi, miệng, tránh tiếp xúc với động vật hoặc thực phẩm ô thiu, tránh tiếp xúc với động vật đi hoang hoặc dịch và chất thải của chợ. Sau khi đụng chạm vào động vật hoặc sản phẩm từ động vật, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch ngay. Tiệt trùng dụng cụ làm việc và khu vực làm việc ít nhất một lần trong ngày.

Ngoài ra, trong thực hành an toàn thực phẩm, người dân chỉ ăn thức ăn nấu chín kỹ, tránh khạc nhổ và tiếp xúc với động vật bị ốm. Ngay cả ở các khu vực có dịch bùng phát, các sản phẩm thịt vẫn an toàn để tiêu thụ nếu như chế biến an toàn và được nấu kỹ.

Sử dụng thớt và dao riêng để chế biến thịt sống khi nấu ăn. Cùng với đó, rửa sạch tay khi chế biến thực phẩm tươi sống và đồ ăn chín. Không ăn thịt động vật ốm và chết. Tránh tiếp xúc với trang trại động vật và động vật hoang dã khi không mặc trang phục bảo hộ.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, triệu chứng Covid-19 thường rất nhẹ nhưng lan truyền rất nhanh. Vì vậy, mỗi người cần tự ý thức bảo vệ bản thân. Bên cạnh việc rửa tay, dùng khăn giấy hoặc khuỷu tay gập lại để che miệng khi ho hoặc hắt hơi, sau đó bỏ khăn giấy đã qua sử dụng vào thùng rác có nắp đậy và rửa sạch tay. Những nhóm người dễ bị nhiễm nCoV bao gồm: nhân viên y tế, người trên 60 tuổi, người có bệnh lý nền như các bệnh về tim, phổi, đái tháo đường hay suy giảm hệ miễn dịch.

Thúy Quỳnh