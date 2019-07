Nằm ra sàn chơi với con để chữa tự kỷ

Phụ huynh không dạy trẻ mà cùng chơi, tương tác, làm theo những điều con thích để đáp ứng cảm xúc của trẻ, miễn là không nguy hiểm.

Phương pháp giáo dục trẻ tự kỷ này gọi là Floortime (chơi trên sàn). Bác sĩ Phan Thiệu Xuân Giang, giảng viên chương trình ngữ âm trị liệu, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cho biết chăm sóc con mắc tự kỷ luôn là thử thách của các gia đình. Quá trình này đòi hỏi tình thương yêu, sự hy sinh, tài chính, thời gian... Nhiều bố mẹ không chấp nhận thực tế con mình bị tự kỷ nên không tìm phương pháp giáo dục phù hợp, đến khi nhận ra thì quá trễ.

Cha mẹ sử dụng phương pháp Floortime bằng cách bò ra sàn cùng chơi đùa tương tác với con. Ảnh: Very Well Health

"Cha mẹ đừng bắt trẻ làm theo mình mà hãy tăng cường tương tác, giao tiếp hai chiều giữa trẻ và người chăm sóc để thu hút sự chú ý, từ đó có thể đọc được những đáp ứng, tín hiệu cảm xúc của bé", bác sĩ Giang nói.

Mỗi trẻ tự kỷ đều có những vấn đề khác biệt. Sai lầm của nhiều cha mẹ là cứ dạy trẻ phải biết nói, dạy logic, biết phân biệt đúng sai, nên hay không nên. Thực ra phụ huynh cần dạy con từ cảm giác tới nhận thức, để trẻ tiếp xúc với thế giới thông qua các giác quan, ghi nhận được các kích thích. Kích thích được lặp đi lặp lại, dần dần giúp trẻ chuyển lên giai đoạn phát triển kế tiếp.

Theo bác sĩ Đặng Lê Như Nguyệt, Khoa Sức khỏe trẻ em, Bệnh viện Nhi đồng TP HCM, việc quan tâm chăm sóc, phát hiện và trị liệu sớm, tiến hành đúng cách giúp trẻ thích nghi tốt hơn, giảm những rối loạn.

Cha mẹ cần biết tuổi phát triển của con hiện nay so với tuổi thật, từ đó có chương trình giáo dục cá nhân cho từng bé để hỗ trợ kịp thời và đúng hướng. Nếu trẻ kèm động kinh, suy dinh dưỡng, táo bón hay tiêu chảy... cần được điều trị y khoa kết hợp.

Trẻ tự kỷ cần được sàng lọc, đánh giá càng sớm để can thiệp trong thời gian vàng. Hiệu quả của can thiệp phụ thuộc vào 3 yếu tố là tình trạng của trẻ, thời điểm can thiệp và sự hợp tác của phụ huynh với nhà chuyên môn.

