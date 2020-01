Mẹo cải thiện sức khỏe tinh thần năm 2020

Lạc quan, viết nhật ký về lòng biết ơn hoặc tham gia hoạt động tình nguyện... là phương pháp cải thiện sức khỏe tinh thần trong năm mới.

Học cách lạc quan

Nghiên cứu được công bố bởi Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học Quốc gia Mỹ, cho thấy những người lạc quan thường có chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, hệ miễn dịch tốt, giảm thiểu 35% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch hoặc đột quỵ.

Trở nên người tích cực không đồng nghĩa với việc bỏ qua mọi căng thẳng của cuộc sống. Những người lạc quan thường đối mặt với thử thách hoặc khó khăn một cách tích cực, không tự trách vì những điều tồi tệ và cho phép bản thân có cơ hội học hỏi, phát triển.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có tinh thần lạc quan bẩm sinh. Phân tích của Đại học Hoàng gia London cho thấy, vấn đề di truyền chỉ quyết định 25% điều này. Richard Davidson, nhà khoa học thần kinh, Giám đốc Trung tâm Sức khỏe Tâm lý cho biết: "Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, sự lạc quan có thể được nuôi dưỡng và đào tạo thông qua những cách thức nhất định. Các bài tập tinh thần có thể giúp thay đổi chức năng và cấu trúc não bộ của người, thúc đẩy cảm giác tích cực và tác động lên sức khỏe".

Một trong những phương pháp hiệu quả để tập luyện tinh thần lạc quan là liên tục hình dung tất cả vấn đề cá nhân được giải quyết ổn thỏa trong tương lai. Đây được gọi là kỹ thuật "Best Possible Self" (Bản thân tốt nhất), được công bố trên Tạo chí Tâm thần Tích cực. Thời gian luyện tập lý tưởng là 15 phút mỗi tuần, kéo dài 8 tuần trở lên.

Lạc quan giúp giảm 35% nguy cơ tử vong do tim mạch và đột quỵ. Ảnh: Everyday Power

Tham gia hoạt động tình nguyện

Nghiên cứu của Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh Mỹ cho thấy, việc đặt hạnh phúc của người khác lên trước bản thân mà không mong chờ nhận lại điều gì kích thích "trung tâm khen ngợi" của não bộ, giải phóng các chất tạo ra cảm giác tích cực.

Điều này để lại lợi ích về thể chất, giảm thiểu căng thẳng và trầm cảm, ngăn ngừa nguy cơ suy giảm nhận thức và giúp con người sống lâu hơn.

Dù ít hay nhiều, các hành động thiện nguyện giúp cải thiện sức khỏe nói chung, thậm chí giảm đau tạm thời.

Tăng cường kết nối xã hội

Robert Waldinger, nhà tâm lý học từ Đại học Havard từng nói: "Những người hòa hợp với gia đình, bạn bè, cộng đồng thường hạnh phúc, khỏe mạnh và sống lâu hơn những người có ít kết nối xã hội".

Nghiên cứu về Sự phát triển của Người trưởng thành được thực hiện bởi Đại học Havard là bằng chứng cho nhận định này. Các nhà khoa học đã theo dõi 724 đàn ông ở Boston cùng hơn 2.000 người thân của họ trong hơn 75 năm. Kết quả cho thấy, những người có một gia đình hạnh phúc và mỗi quan hệ bạn bè chất lượng thường khỏe mạnh hơn.

"Những cuộc hôn nhân với nhiều xung đột, không có tình cảm ảnh hưởng rất tiêu cực tới sức khỏe của chúng ta, thậm chí còn hơn cả việc ly hôn", ông Waldinger cho biết.

Lòng biết ơn

Các chuyên gia nhận định, cảm giác biết ơn giúp bảo vệ cơ thể người khỏi sự lo lắng, trầm cảm và gia tăng sự lạc quan. Một trong những cách hiệu quả nhất để biến lòng biết ơn trở thành một phần trong cuộc sống là viết nhật ký hàng ngày.

Trước khi đi ngủ, bạn hãy ghi lại bất cứ trải nghiệm tích cực nào, dù là nhỏ nhất. Điều này giúp não bộ học cách đánh giá cao sự chăm sóc, hỗ trợ từ những người xung quanh.

Thục Linh (Theo CNN, NCBI, NIH)