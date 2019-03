Lý do bạn bị co giật mí mắt

Căng thẳng, mệt mỏi, ăn uống thiếu khoa học, thiếu hụt dinh dưỡng hay nhiễm trùng có thể dẫn đến mí mắt bị co giật.

Co giật mí mắt đột ngột là vô hại, có thể do chế độ ăn uống và lối sống. Health 24h chỉ ra một số nguyên nhân phổ biến gây co giật mí mắt:

Căng thẳng

Các cơn co thắt có thể do áp lực tinh thần trong đời sống lẫn công việc. Căng mắt liên quan đến co giật, đặc biệt nếu bạn bị khô mắt hoặc dành nhiều thời gian để nhìn vào màn hình.

Mệt mỏi

Các cơ quanh mắt nhạy cảm và cần phải nhắm mắt hàng ngày. Khi bạn không ngủ đủ giấc, hệ thần kinh giao cảm sẽ hoạt động quá mức như một phản ứng dẫn đến mí mắt co giật.

Chế độ ăn uống

Caffeine và rượu giải phóng các hóa chất kích thích hệ thần kinh, gây co thắt mắt.

Nhiễm trùng

Bác sĩ Mark Blecher, Bệnh viện Wills ở Philadelphia, Mỹ, nói viêm mí mắt còn gọi là viêm bờ mi, gây co thắt mí. Vi khuẩn có thể đã xâm nhập vào mí mắt, gây viêm và đỏ.

Thiếu dinh dưỡng

Magiê duy trì các chức năng cơ thể như huyết áp, phản ứng enzyme và nhịp tim. Cơ thể không đủ khoáng chất có thể gây triệu chứng co thắt cơ mắt. Cơ thể thiếu vitamin B12 cũng là nguyên nhân.

Nếu co giật mắt ảnh hưởng đến tầm nhìn hoặc kéo dài hơn một tuần, bạn cần đến bác sĩ nhãn khoa để thăm khám và điều trị.

Cao Khẩm