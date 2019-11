Lợi ích của rong biển Hàn Quốc

Rong biển chứa nhiều vitamin A, E, C.., chất chống oxy hóa, hàm lượng cholesterol thấp góp phần làm chậm lão hóa da, tóc chắc khỏe, hỗ trợ bồi bổ cơ thể.

Rong biển (tảo) sinh sống ở biển, thuộc nhóm tảo biển, là loại thực phẩm lành mạnh, có lợi cho sức khỏe và được sử dụng như loại thuốc thảo dược. Các nhà khoa học chia rong biển thành nhiều loại khác nhau dựa trên sắc tố, cấu trúc tế bào và những đặc điểm khác như tảo xanh lá, tảo xanh dương, tảo đỏ, tảo nâu...

Rong biển cung các chất dinh dưỡng cần thiết như chất đạm; chứa nhiều axit amin; khoáng chất, nhất là các vitamin A, B, C, E... có lợi cho cơ thể, góp phần phòng chống bệnh tật. Chúng được dùng sản xuất các loại thực phẩm chức năng ở nhiều nước.

Rong biển được ưa chuộng tại Hàn Quốc và các nước ở châu Á. Rong biển ngon và chất lượng đều được khai thác tại các đảo xa ở quốc gia này. Sản phẩm có giá thành khá dễ chịu nên nhiều người có thể sử dụng.

Rong biển chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Shutterstock.

Hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa da

Rong biển Hàn Quốc là nguồn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, mang đến nhiều tác dụng cho sức khỏe. Các vitamin thiết yếu, khoáng chất, axit amin và chất chống oxy hóa trong rong biển góp phần giúp làn da được hồi sinh, dưỡng ẩm và trẻ trung. Những yếu tố này hỗ trợ bảo vệ da chống lại tác hại của các chất gây ô nhiễm môi trường, có thể làm chậm quá trình lão hóa của da.

Chiết xuất rong biển chứa các đặc tính chống lão hóa là một thành phần trong sản xuất mỹ phẩm chăm sóc da. Các đặc tính kháng viêm có trong thực phẩm này còn hỗ trợ điều trị phát ban và vết thương trên da. Rong biển góp phần giải độc và làm sạch da bằng cách loại bỏ độc tố ra khỏi lỗ chân lông. Các chất dinh dưỡng từ thực vật làm tăng lưu lượng máu.

Giúp tóc dày, bóng

Hàm lượng khoáng chất cao của rong biển cũng hỗ trợ trong việc duy trì mái tóc khỏe mạnh. Khoáng chất giúp tăng cường rễ và trục của nang lông, làm cho chúng dày và bóng. Do tác dụng có lợi này, rong biển có giá trị trong sản xuất dầu gội và kem tóc.

Góp phần giảm cholesterol

Thực phẩm giàu cholesterol là một trong những nguyên nhân gây nên bệnh béo phì. Các thực phẩm với hàm lượng calo thấp nhưng vẫn đảm bảo ngon miệng như rong biển được coi trọng. Rong biển Hàn Quốc được lòng nhiều người tiêu dùng trên thế giới, nhất là các người nội trợ. Gia đình có thể chế biến món canh rong biển trong thực đơn hàng ngày.

Cách chế biến rong biển

Rong biển là loại thực phẩm chay mặn đều dùng được nên khá quen thuộc với người Việt Nam, giá thành khá hợp túi tiền. Rong biển Hàn Quốc được nhập về rất nhiều loại từ ăn vặt rong biển cháy tỏi đến rong biển tươi sấy khô để nấu những món canh bổ dưỡng.

Lớp dạy nấu ăn định kỳ do Văn phòng đại diện Liên đoàn hợp tác xã thủy sản quốc gia (National Federation Of Fisheries Cooperatives) tại TP HCM tổ chức đang được nhiều người quan tâm. Lớp học với mỗi chủ đề dành riêng cho từng buổi, xoay quanh nội dung chính là nguyên liệu thủy sản đặc trưng của Hàn Quốc. Vào tháng 7 vừa qua, đơn vị đã tổ chức lớp dạy nấu ăn với nguyên liệu rong biển (Gim) với 2 món dưới đây.

Canh rong biển thịt bò

Khẩu phần: 2 người ăn

Nguyên liệu:

- 150 gram rong biển khô Hàn Quốc

- 100 gram thịt bò tươi

- Rượu trắng Hàn Quốc

- Xì dầu Hàn Quốc

- Gia vị cơ bản: dầu mè, tỏi khô, muối, dầu ăn và hạt tiêu xay

Sơ chế nguyên liệu:

Rong biển khô mua về đem ngâm trong nước lạnh khoảng 20 phút để nở đều. Sau đó vớt rong biển ra để ráo nước và thái thành những miếng nhỏ vừa ăn.

Thịt bò tươi rửa sạch, thái miếng nhỏ hoặc băm nhỏ. Ướp thịt bò với chút xì dầu Hàn Quốc, chút tiêu xay, một muỗng canh rượu trắng. Sau đó trộn đều để thịt bò thấm gia vị.

Cách làm:

- Bước 1: Bắc một nồi nhỏ lên bếp, cho vào nồi chút xíu dầu mè, sau đó trút phần thịt bò đã thấm gia vị vào đảo đều đến khi thịt bò vừa chín tới.

- Bước 2: Tiếp tục cho rong biển vào đảo nhanh tay cùng thịt bò với lửa to. Lưu ý thời gian xào rong biển không nên quá lâu, khiến rong biển bị mềm nát và không ngon.

- Bước 3: Chanh vàng thái lát mỏng.

- Bước 3: Đổ khoảng một tô nước vào nồi rong biển và thịt bò xào. Đun trên lửa vừa. Khi canh vừa sôi lên, băm nhỏ vài tép tỏi và thả vào nồi canh.

- Bước 4: Nêm nếm lại canh với chút hạt nêm, muối cho vừa miệng, để sôi thêm khoảng 10 phút nữa thì tắt bếp.

Múc canh rong biển ra tô, rắc thêm chút tiêu xay lên bề mặt tô canh để tăng hương vị hấp dẫn cho món canh.

Canh rong biển thịt bò bổ dưỡng, thơm ngon, dễ ăn. Ảnh: Shutterstock.

Cơm cuộn Hàn Quốc

Khẩu phần: 2 người ăn

Nguyên liệu:

- 300 gram gạo dẻo

- 4 lá rong biển Hàn Quốc

- 3 quả trứng gà

- 1 củ cà rốt

- Củ cải vàng muối Hàn Quốc

- 1 cây hành lá

- Xúc xích

- Dầu vừng

- Vừng rang

- Muối 1/2 muỗng cà phê

- Đường phèn 1/2 muỗng cà phê

Cách sơ chế các nguyên liệu:

- Bước 1: Cắm cơm để gạo dẻo, chín đều. Sau đó cho ra bát to thêm chút muối, dầu vừng và vừng rang.

- Bước 2: Rán trứng mỏng khoảng 4 mm, rồi thái thành sợi dài vừa bằng lá rong biển.

- Bước 3: Cà rốt và dưa chuột rửa sạch, gọt vỏ để thái thành sợi dài vừa bằng chiều dài của lá rong biển.

- Bước 4: Củ cải vàng đem rửa cho bớt mặn và thái sợi dài như các nguyên liệu khác.

- Bước 5: Xúc xích và giò hoặc chả nên thái sợi dài như các nguyên liệu khác để tiện cho việc cuộn kimbap.

Cách cuộn kimbap:

- Trải mảnh tre cuộn kimbap ra mặt phẳng rồi trải tấm rong biển lên trên.

- Cho cơm lên mặt kimbap dàn đều ra và chừa khoảng 2 cm ở cạnh cuối cùng.

- Dàn đều trứng tráng, giò, xúc xích, dưa chuột... lên toàn bộ mặt cơm.

- Cuộn kimbap chặt tay để các nguyên liệu có độ kết dính, lặp đi lặp lại cho đến hết nguyên liệu.

- Dùng dao sắc và hơi ẩm cắt từng cuộn kimbap thành các miếng nhỏ có độ dày như nhau khoảng 1,5 cm.

Cơm cuộn là món ăn nổi tiếng của Hàn Quốc. Ảnh: Shutterstock.

Chị Hoàng Thị Hiền, chủ tịch công ty Xuất nhập khẩu Thu Hiên (quận 5, TP HCM) được đến tham quan các vùng biển khai thác rong biển tươi. Chị ấn tượng với vùng biển đảo Dokdo xinh đẹp ở tận cùng phía Đông Hàn Quốc. Chị cho biết, mỗi tháng công ty Thu Hiên nhập khẩu hơn 3 container với hơn 10 mã hàng rong biển tại Hàn Quốc. Các sản phẩm nhập khẩu đều được đóng gói bao bì và bảo quản cẩn thận.

Chị Hoàng Thị Hiền, chủ tịch công ty Xuất nhập khẩu Thu Hiên đưa món ngon Hàn Quốc đến Việt Nam.

Ra mắt vào tháng 7/2017 với khẩu hiệu Better food, Better life, Văn phòng đại diện Liên đoàn hợp tác xã thủy sản quốc gia (National Federation Of Fisheries Cooperatives) tại TP HCM nỗ lực xúc tiến giao lưu trao đổi các sản phẩm thủy sản Việt Nam và Hàn Quốc.

Sản phẩm thủy sản của Hàn Quốc được sàng lọc và kiểm tra với các bước:

- Đăng ký sử dụng: đánh giá năng lực sản xuất và xuất khẩu của doanh nghiệp, ngoài ra thiết bị sản xuất phải có đầy đủ chứng nhận.

- Kiểm tra chất lượng: vệ sinh an toàn, phòng chống dịch phải đạt hiệu quả, thường xuyên kiểm tra trang thiết bị, nguyên liệu.

- Đánh giá cuối cùng: kiểm tra triệt để chất lượng thông qua đánh giá tiêu chuẩn đo lường, sau đó kiểm tra liên tục khi sản phẩm được dán nhãn.

Đơn vị đã tổ chức các cuộc họp tham vấn thương mại cho sản phẩm thủy sản Việt - Hàn năm 2017, 2018, tìm kiếm đối tác, tổ chức tham quan các nhà máy chế biến thủy sản Hàn Quốc, các chợ và siêu thị thủy sản lớn, quảng bá sản phẩm thủy sản Hàn Quốc mang thương hiệu K - Seafood.

Công ty K-Seafood có tổ chức lớp dạy nấu ăn định kỳ tại Cooking Studio (quận 1). Lớp học với mỗi chủ đề dành riêng cho từng buổi, xoay quanh nội dung chính là nguyên liệu thủy sản đặc trưng của Hàn Quốc: bào ngư, chả cá, rong biển. Với các chủ đề đa dạng, lớp học góp phần thúc đẩy quảng bá các sản phẩm thủy sản Hàn Quốc với người tiêu dùng Việt Nam.

Tham dự lễ hội ẩm thực Hàn Quốc có quy mô quốc tế - K-Food Fair (Hà Nội), Văn phòng đại diện Liên đoàn hợp tác xã thủy sản quốc gia tại TP HCM quảng bá các thương hiệu và sản phẩm của K - Seafood, tổ chức lớp hướng dẫn nấu ăn cùng các hoạt động nếm thử các món ăn đặc sắc của Hàn Quốc. Ngoài ra, gần đây K - Seafood cũng tài trợ cho sự kiện Lễ Hội tiếng Hàn 2019 tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM vào tháng 10.

Tháng 9/2019, chị Hoàng Thị Hiền, chủ tịch công ty xuất nhập khẩu Thu Hiên của Việt Nam đã sang Mỹ quảng bá và dự định hợp tác xuất khẩu sản phẩm rong biển Hàn Quốc sang California. Rong biển Hàn Quốc nhập khẩu từ công ty Thu Hiên đang được phân phối tại các chuỗi siêu thị lớn như Aeon, Vin Mart, Coopmart... và tại các nhà hàng Hàn Quốc cũng như chuỗi nhà hàng KFC cho món Gà cuộn rong biển Temaki. Công ty Thu Hiên là một trong hai công ty xuất nhập khẩu được nhận sự hỗ trợ về quảng cáo từ chính phủ Hàn Quốc nên giá thành sản phẩm được giữ nguyên khi ra thị trường.

Trong tương lai, thông qua hoạt động giao lưu đối ngoại của Tổng lãnh sự quán, các cơ quan đại diện của chính phủ Hàn Quốc, VCA, VCCI..., đơn vị nỗ lực giới thiệu sản phẩm thủy sản đa dạng của Hàn Quốc đến với người tiêu dùng, nâng cao độ nhận diện của thương hiệu.

Với mục đích mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao độ nhận diện thương hiệu, Liên đoàn hợp tác xã thủy sản quốc gia tại TP HCM giới thiệu một loạt bài viết về các sản phẩm thủy hải sản tiêu biểu của Hàn Quốc như cá bơn, rong biển, chả cá, hàu, bào ngư.

