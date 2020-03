Làm gì khi thai phụ nghi nhiễm nCoV?

Phụ nữ mang thai nghi nhiễm nCoV cần được làm xét nghiệm chẩn đoán càng sớm càng tốt, thực hiện cách ly theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Thai phụ nghi nhiễm cần chuyển vào cơ sở cách ly tập trung của địa phương và thực hiện cách ly theo hướng dẫn. Trường hợp xét nghiệm dương tính, thai phụ được chuyển đến cơ sở y tế điều trị Covid-19 của địa phương. Bệnh nhân cũng được chuyển đến cơ sở sản khoa nếu có dấu hiệu bất thường về sản khoa hoặc chuyển dạ.

Phụ nữ mang thai mắc Covid-19 mà không có triệu chứng lâm sàng hoặc có biểu hiện lâm sàng thể bệnh nhẹ như viêm đường hô hấp trên, viêm phổi nhẹ, được điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chỉ can thiệp sản khoa khi có triệu chứng cấp cứu về sản khoa như đau bụng, ra máu âm đạo, vỡ ối...

Bệnh nhân nặng như viêm phổi nặng, hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển, nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng..., điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế, các bác sĩ chuyên khoa truyền nhiễm/hồi sức/sơ sinh... hội chẩn trên từng ca bệnh.

Thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh như chụp X-quang và CTscan ngực như đối với người không mang thai, chú ý sử dụng các phương tiện bảo vệ thai nhi.

Thai phụ mắc Covid-19 (kể cả đã khỏi) cần được thăm khám thai 2-4 tuần một lần nhằm phát hiện sớm trường hợp thai chậm phát triển trong tử cung.

Theo Bộ Y tế, đa số phụ nữ mang thai nhiễm nCoV biểu hiện lâm sàng ở mức độ nhẹ hoặc trung bình, một số rất ít mắc ở thể nặng. Đến nay chỉ một trường hợp thai phụ 30 tuần bệnh nặng phải thở máy đã được mổ lấy thai, sức khỏe phục hồi tốt.

Hiện không có bằng chứng chứng minh mối liên quan giữa Covid-19 và tình trạng sảy thai, cũng như tình trạng thai bị nhiễm virus trong tử cung hay có các dị tật bẩm sinh do nCoV. Tuy nhiên, có bằng chứng cho thấy viêm phổi do virus ở phụ nữ mang thai liên quan đến tăng nguy cơ sinh non, thai chậm phát triển, tử vong chu sinh...

Trong bối cảnh dịch Covid-19, các khu cách ly tập trung liên hệ cơ sở sản khoa tuyến tỉnh để được hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật khi có phụ nữ mang thai.

Bệnh viện chỉ đạo tuyến sản, nhi và các bệnh viện phụ sản, nhi, sản - nhi chuẩn bị cơ sở vật chất (phòng cách ly áp lực âm trong điều kiện cho phép), trang thiết bị (đặc biệt đồ bảo hộ cho nhân viên y tế), nhân lực sẵn sàng tiếp nhận, xử trí trường hợp phụ nữ mang thai, bà mẹ và trẻ sơ sinh nghi nhiễm hoặc nhiễm Covid-19.

Bệnh viện chỉ đạo tuyến sản, nhi chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới trong trường hợp cần thiết.

