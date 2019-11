Kiểm tra an toàn thực phẩm Tết

Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế, thành lập 6 đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết ở 12 tỉnh, thành phố.

Thời gian kiểm tra từ ngày 15/12 đến hết ngày 25/3/2020, nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế các vụ ngộ độc trong dịp Tết.

Đại diện Cục An toàn Thực phẩm ngày 13/11, cho biết thời gian nghỉ Tết năm nay kéo dài, tiếp đến là lễ hội Xuân, dự kiến có hàng triệu lượt khách tham dự. Đây là giai đoạn tiêu thụ thực phẩm lớn nhất trong năm, nhất là thịt, cá, trứng, bánh mứt kẹo, rượu bia nước giải khát, các loại hạt có dầu...

Để đáp ứng nhu cầu thị trường, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tăng sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu. Trong khi đó thời tiết phía Bắc dịp Tết ẩm ướt, phía Nam nắng nóng, là những yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng an toàn thực phẩm.

Đoàn số 1 do đại diện Cục An toàn Thực phẩm chủ trì, kiểm tra tại các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng. Đoàn số 2 làm việc ở Quảng Ninh, Hải Dương do Thanh tra Bộ Y tế chịu trách nhiệm. Đoàn số 3 dẫn đầu là đại diện Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương, kiểm tra tại TP HCM và Vĩnh Long.

Đoàn số 4 giám sát an toàn thực phẩm ở tỉnh Điện Biên và Lai Châu, do Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Công thương, chịu trách nhiệm. Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đứng đầu đoàn số 5 kiểm tra tại Hà Nội và Thái Nguyên. Đoàn số 6 đến Cà Mau và Bạc Liêu, do Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chủ trì.

Ngoài ra chính quyền địa phương cũng tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành riêng.

Lê Nga