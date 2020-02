Đeo khẩu trang đúng cách

Khẩu trang phải che kín miệng, mũi, cằm, mặt sậm màu hướng ra ngoài và có thể loại vải nhưng cần vệ sinh phù hợp.

Các chuyên gia khuyến cáo, biện pháp đơn giản phòng ngừa nguy cơ lây lan virus corona là đeo khẩu trang y tế, vì virus corona phải thông qua các giọt bắn, dịch tiết từ nguồn bệnh mới có thể xâm nhập vào cơ thể người và không tự lây truyền qua đường không khí. Nhưng khẩu trang chỉ phát huy tác dụng nếu được đeo và dùng đúng cách.

Chia sẻ trong chương trình giao lưu trực tuyến "Thông tin về virus corona, các bệnh hô hấp, cách phòng ngừa và điều trị" tường thuật trên fanpage VnExpress ngày 31/1, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần Kinh, Bệnh viện Nhi đồng I, Cố vấn cao cấp Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC cho biết, cách đeo khẩu trang rất quan trọng, bởi có tác động đến sức khoẻ người dùng.

Theo đó, khẩu trang thường có hai mặt, một mặt sậm màu và một mặt màu nhạt hơn. Để mặt sậm màu quay ra ngoài, mặt có màu nhạt hơn tiếp xúc khuôn mặt. Đa số khẩu trang "phẫu thuật 3 lớp" thường có một thanh kim loại mềm để cố định. Khi đeo, thanh này phải ở mặt trên mũi, chỉnh cho khít với sống mũi, ôm lấy nửa mặt trên. Khẩu trang có nếp xếp thì phải đeo hướng xếp xuống để các vật, dịch tiết ra sẽ rơi xuống.

Đánh giá cao vai trò của khẩu trang trong việc phòng chống các bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp, bác sĩ Bùi Ngọc An Pha, Giám đốc Y khoa Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC, tư vấn mọi người nên có thói quen đeo khẩu trang thường xuyên ở những khu vực đông người hoặc tiếp xúc với người có nguy cơ mắc bệnh hô hấp, nhất là trong bối cảnh virus gây viêm phổi Vũ Hán lây lan nhanh. Điều này giúp bảo vệ bản thân và người thân xung quanh. "Nhiều người lo lắng virus corona có kích thước rất nhỏ thì đeo khẩu trang có thể phòng tránh được không? Thực tế, virus này rất nhỏ nhưng vẫn lớn hơn virus cúm. Đeo khẩu trang sẽ cản được dịch tiết chứa virus. Điều quan trọng là phải đeo đúng cách, không đeo kiểu nửa vời hoặc cứ kéo lên kéo xuống liên tục", chuyên gia cho biết thêm.

Người dân và du khách mang khẩu trang khi ra đường phố ở Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc

Sử dụng loại khẩu trang nào mới phát huy tối đa công dụng phòng virus corona là nội dung được độc giả quan tâm nhất trong chương trình giao lưu trực tuyến "Thông tin về virus corona, các bệnh hô hấp, cách phòng ngừa và điều trị". Thời gian gần đây, nhiều người "săn" lùng khẩu trang N95 lọc được cả bụi mịn, lo ngại khẩu trang y tế 3 lớp thông thường khó phòng viêm phổi Vũ Hán.

Trả lời vấn đề này, Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, chuyên gia phòng dịch của Bộ Y tế cho biết, khẩu trang y tế thông thường đã có thể phòng bệnh không chỉ riêng virus corona mà còn các bệnh viêm đường hô hấp nói chung. Người dân nên đeo khẩu trang y tế khi tiếp xúc đông người, sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Khẩu trang N95 chỉ dùng khi tiếp xúc, chăm sóc bệnh nhân, đi vào vùng dịch...

Ông khuyến cáo, khẩu trang y tế thông thường nên dùng một lần rồi bỏ. Không cầm, sờ, tiếp xúc với mặt ngoài của khẩu trang vì có thể làm lây nhiễm virus. Nếu không có khẩu trang y tế thì có thể dùng khẩu trang vải nhưng lưu ý cần chọn loại vải tương đối dày, ôm sát gương mặt, phải giặt sạch hàng ngày, giặt sạch mỗi khi đi ra đường về hoặc sau khi tiếp xúc với người có ho, hắt hơi, văng dịch tiết...

Bác sĩ Trương Hữu Khanh cũng khẳng định, những loại khẩu trang như N95, N99 khi đeo rất khó chịu, có thể gây ngộp nếu dùng trong thời gian dài. Khẩu trang N95, N99 chỉ dành cho những người trực tiếp chăm sóc bệnh nhân đang mắc bệnh đường hô hấp hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh. Người dân không cần thiết phải mang khẩu trang N95 để phòng chống lây nhiễm virus corona khi tiếp xúc với môi trường, đám đông. Loại khẩu trang phẫu thuật ba lớp thông dụng đã đủ để phòng ngừa bệnh.

Để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm virus corona, chỉ dùng khẩu trang thôi chưa đủ. Các bác sĩ khuyên mọi người cần tăng sức đề kháng thường xuyên, không chỉ trong giai đoạn dịch bệnh diễn ra như hiện nay. Tăng cường sức đề kháng bằng cách ngủ đủ giấc, không thức quá khuya. Giấc ngủ từ 21h30 đến 3h sáng rất quan trọng, giúp tăng cường hệ thống bạch cầu "bắt" các tác nhân gây bệnh. Nhất định phải uống đủ nước, ăn đầy đủ rau tươi, trái cây vì chúng chứa nhiều vitamin và khoáng chất tăng đề kháng cho cơ thể. Lưu ý trong sinh hoạt không nên quá phí sức, ví dụ như khi trời nắng không đi ra ngoài chơi, khi hồ quá lạnh hạn chế xuống bơi...

Ngoài ra, cần tự phòng bệnh cho bản thân, gia đình và xã hội bằng cách rửa tay bằng xà phòng. Theo Tổ chức Y tế thế giới, rửa tay bằng xà phòng có thể ngăn 44% các bệnh truyền nhiễm, lây truyền qua bàn tay.

Bác sĩ An Pha chia sẻ thêm, nhiều người thường hắt hơi, ho bằng trực tiếp vào bàn tay, sẽ có thể làm virus, vi khuẩn có cơ hội lây lan khắp nơi vì bàn tay thực hiện nhiều công việc khác nhau. Ho, hắt hơi vào vùng khủy tay để dịch tiết từ đường hô hấp không tác động trực tiếp lên bàn tay. Thói quen rửa tay thường xuyên, không những có thể phòng corona virus mà còn các bệnh nhiễm khuẩn khác.

Bác sĩ An Pha lưu ý, đặc biệt quan trọng trong việc tăng sức đề kháng cho người lớn và trẻ em là nên tiêm phòng vắcxin đủ, đúng lịch tất cả các loại vắcxin đã có, nhất là thời điểm này. Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC ghi nhận trong những ngày gần đây, lượng người đến tiêm chủng tăng cao do ý thức phòng bệnh của người dân đã nâng lên rất nhiều.

Một gia đình đưa con đi tiêm chủng theo lịch hẹn, dùng khẩu trang y tế để bảo vệ sức khoẻ cả nhà.

Viêm phổi do virus corona gây ra chưa có vắcxin phòng bệnh nhưng hiện đã có vắcxin phòng nhiều loại bệnh nguy hiểm vốn đã gây tử vong nhiều triệu người. Tiêm vắcxin sẽ phòng tránh được nhiều bệnh, nhất là có những bệnh như cúm, viêm phổi có triệu chứng gần giống với viêm phổi do corona, do đó nếu đã tiêm vắcxin phòng cúm, bệnh do phế cầu khuẩn, thì sẽ dễ dàng loại trừ những triệu chứng bệnh dễ nhầm lẫn ở bệnh viêm phổi do virus corona hay các bệnh hô hấp khác.

Trả lời những lo lắng về khả năng kiểm soát dịch, Tiến sĩ Trần Đắc Phu - chuyên gia phòng dịch cho biết, Bộ Y tế đã có các kịch bản sẵn sàng ứng phó với các tình huống của dịch bệnh, người dân không nên hoang mang, mà cần phối hợp với cơ quan chức năng làm tốt công tác vệ sinh khử khuẩn, thực hiện tốt các khuyến cáo đã nêu. Nếu có nhu cầu tiêm vắcxin thì nên đến các trung tâm đảm bảo an toàn, đầy đủ các loại như VNVC để phòng nhiều loại bệnh nguy hiểm, chứ không chỉ quan tâm đến riêng dịch bệnh do virus corona này.

Nếu nghi ngờ mắc bệnh, nên xem xét nguồn lây, có tiếp xúc với người nhiễm corona virus hay không và tự cách ly để theo dõi bệnh, tránh lây nhiễm sang những người xung quanh.

"Sốt cao không hạ và kéo dài kèm theo cả triệu chứng khác như: đau họng, khó thở, mệt mỏi thì cần đến khám tại các bệnh viện", Tiến sĩ Phu khuyến cáo cộng đồng thay cho lời kết chương trình.

Trung Quốc hôm nay thông báo số người chết do dịch viêm phổi là 304, số ca nhiễm tăng lên hơn 14.500. Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu vì dịch viêm phổi do virus corona đã lan đến 27 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách

Ngọc An