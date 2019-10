Có nên ăn trứng gà sống?

Ba tôi hay ăn trứng sống vì cho rằng nhiều dinh dưỡng. Xin hỏi chuyên gia ăn trứng gà sống có tốt hơn ăn chín? (Tú)

Trả lời:

Trứng gà chứa nhiều chất dinh dưỡng như protein, chất béo, vitamin, chất khoáng... Nhiều người cho rằng ăn sống hoặc hút trứng gà sống sẽ dễ hấp thu dưỡng chất hơn là ăn chín.

Tuy nhiên, ăn trứng sống có thể làm giảm sự hấp thu chất lượng của protein. Cơ thể sẽ hấp thu khoảng 90% protein trong trứng nấu chín và chỉ 50% trong trứng sống. Việc hấp thu dinh dưỡng sẽ phụ thuộc vào các men phân hủy dinh dưỡng trong quả trứng, vì vậy ăn trứng chín hấp thu tốt hơn trứng sống.

Ngoài ra, protein trong chứng nấu chín dễ tiêu hóa hơn so với protein trong trứng sống. Nếu ăn trứng sống, bạn có thể không hấp thu được tất cả các protein, dễ gây đầy bụng, sình hơi...

Trứng sống có thể chứa salmonella, một loại vi khuẩn có hại. Ăn trứng bị nhiễm loại vi khuẩn này có thể gây ngộ độc thực phẩm và một số triệu chứng dẫn đến sinh non ở phụ nữ mang thai. Người trên 65 tuổi, người bị suy giảm miễn dịch, có bệnh tiểu đường, HIV và u ác tính ăn trứng sống có thể làm tăng nguy cơ ngộ độc. Do vậy cách tốt nhất là chế biến trứng chín để ăn an toàn và bổ dưỡng nhất.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược