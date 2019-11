Chế thành công da người nhân tạo

SingaporeMẩu da chế tạo từ tế bào da người hiến và collagen, có tính chất hóa học và sinh học giống da người, được in trong chưa đầy một phút.

Mỗi mẩu da có kích thước nhỏ hơn móng tay cái, được bào chế trong ống nghiệm, theo John Koh, giám đốc phòng thí nghiệm DeNova Science - hiện hợp tác phát triển sản phẩm với Đại học Công nghệ Nanyang.

Để đẩy nhanh quá trình sản xuất, nhóm nghiên cứu sử dụng máy in, in các miếng da người một cách chính xác, nhanh chóng. Đây được cho là điểm nổi bật của nghiên cứu. Sau khi in, hỗn hợp da được ủ trong hai tuần, các tế bào da được nhân lên và ngày càng đục dần, giống như lớp màng trắng.

Mẩu da được bào chế từ tế bào da hiến và collagen. Ảnh: Reuters

Những miếng da này có thể được sử dụng để kiểm tra độc tính hoặc khả năng của một chất và chất lượng thẩm thấu của các hoạt chất trong các sản phẩm như mỹ phẩm. "Chúng tôi muốn đưa ra giải pháp thay thế các thí nghiệm tiến hành trên da động vật hoặc da người", John nói.

Đây được xem là bước ngoặt lớn trong việc thử nghiệm mỹ phẩm và các sản phẩm khác không phải trên động vật trong tương lai.

Nhóm đang tập trung phát triển da có sắc tố giống với da của người châu Á để kiểm tra hiệu quả làm trắng của các sản phẩm chăm sóc da.

Lê Hằng (Theo Reuters)