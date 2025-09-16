Viêm xoang cấp tính là tình trạng nhiễm trùng xoang, thường kéo dài từ 7 đến 10 ngày, với các triệu chứng nghẹt mũi, đau mặt và mệt mỏi.

Viêm xoang cấp tính là tình trạng nhiễm trùng xoang ( viêm xoang ) ngắn hạn. Các triệu chứng có thể kéo dài từ một tuần đến 10 ngày và thường tự khỏi mà không cần điều trị y tế. Chăm sóc tại nhà và thuốc thông mũi không kê đơn (OTC) giúp giảm các triệu chứng.

Đã làm mọi cách có thể để giảm các triệu chứng, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Bác sĩ có thể đề xuất các biện pháp khác mà người bệnh có thể thực hiện.

Các triệu chứng ban đầu sẽ giảm nhưng sau đó lại trở nên nặng hơn.

Nguyên nhân

Viêm xoang cấp tính thường xảy ra trong giai đoạn cảm lạnh. Xoang là một chuỗi các khoang rỗng thông nhau nằm phía sau xương gò má, trán và mũi. Không khí đi vào qua mũi sẽ đi qua các xoang trên đường đến phổi.

Các xoang được lót bằng mô. Chúng cũng tiết ra chất nhầy giúp giữ ẩm bên trong mũi. Chất nhầy chảy ra từ xoang cũng có tác dụng loại bỏ vi khuẩn hoặc virus mà không khí có thể mang vào mũi.

Viêm xoang xảy ra khi vi khuẩn và virus cư trú trong xoang, làm các mô xoang sưng lên, đồng thời xoang tiết ra nhiều chất nhầy hơn. Thông thường, chất nhầy chảy ra từ xoang sẽ cuốn trôi những tác nhân xâm nhập. Nhưng khi các mô xoang sưng lên, chất nhầy bị ứ đọng.

Các xoang bị tắc nghẽn và chứa đầy dịch, khiến mũi bị nghẹt. Mặt có thể có cảm giác đau khi chạm vào, kèm theo đau đầu do viêm xoang.