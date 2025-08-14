Viêm cầu thận là tình trạng viêm ở các tiểu cầu thận và các mạch máu nhỏ trong thận, gây phù nề chân, mặt, khiến thận hoạt động kém.

Tiểu cầu giúp lọc máu và loại bỏ dịch thừa. Viêm cầu thận không được điều trị có thể dẫn đến suy thận. Bệnh có thể cấp tính (khởi phát đột ngột) hoặc mạn tính (kéo dài).

Đi tiểu đêm thường xuyên

Dạng mạn tính có thể xảy ra mà không có triệu chứng nào hoặc có thể phát triển chậm, tương tự triệu chứng dạng cấp tính. Một số triệu chứng bao gồm:

Đi tiểu ít hơn

Phù nề ở mặt, tay và chân

Nguyên nhân

Viêm cầu thận cấp tính

Bệnh có thể xảy ra nếu hệ miễn dịch phản ứng quá mức với nhiễm trùng như viêm họng liên cầu khuẩn hoặc áp xe răng. Sử dụng quá nhiều thuốc kháng viêm không steroid (NSAID) như ibuprofen (Advil) và naproxen (Aleve), cũng có thể là yếu tố nguy cơ.

Dạng này có thể tự khỏi mà không cần điều trị. Một số trường hợp cần điều trị kịp thời để ngăn ngừa tổn thương thận lâu dài.

Một số bệnh lý nhất định có thể gây ra viêm cầu thận cấp tính bao gồm:

Viêm họng liên cầu khuẩn

Lupus ban đỏ hệ thống (lupus)

Hội chứng Goodpasture, một tình trạng tự miễn ít gặp, trong đó kháng thể tấn công thận và phổi

Bệnh lắng đọng tinh bột (amyloidosis) xảy ra khi các protein bất thường có thể gây hại tích tụ trong các cơ quan và mô

U hạt kèm viêm đa mạch, một bệnh ít gặp gây viêm mạch máu

Viêm cầu thận mạn tính

Viêm cầu thận mạn tính không phải lúc nào cũng có nguyên nhân rõ ràng. Một số nguyên nhân điển hình bao gồm: