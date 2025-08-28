Bệnh thận IgA xảy ra khi một loại protein chống vi khuẩn gọi là immunoglobulin A (IgA) tích tụ trong thận, gây viêm và tổn thương cơ quan này.

Triệu chứng

Trong giai đoạn đầu của bệnh thận IgA, triệu chứng chính là xuất hiện máu trong nước tiểu. Các triệu chứng thường bắt đầu ở độ tuổi từ 10 đến 40. Tuy nhiên, chúng có thể không được phát hiện trong nhiều năm vì lượng máu trong nước tiểu rất ít.

Tình trạng bệnh tiến triển và bắt đầu làm suy giảm chức năng thận có thể xuất hiện triệu chứng: