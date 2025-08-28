Bệnh thận IgA xảy ra khi một loại protein chống vi khuẩn gọi là immunoglobulin A (IgA) tích tụ trong thận, gây viêm và tổn thương cơ quan này.
Triệu chứng
Trong giai đoạn đầu của bệnh thận IgA, triệu chứng chính là xuất hiện máu trong nước tiểu. Các triệu chứng thường bắt đầu ở độ tuổi từ 10 đến 40. Tuy nhiên, chúng có thể không được phát hiện trong nhiều năm vì lượng máu trong nước tiểu rất ít.
Tình trạng bệnh tiến triển và bắt đầu làm suy giảm chức năng thận có thể xuất hiện triệu chứng:
- Nước tiểu màu nâu hoặc màu trà
- Đau ở một bên lưng (đau hông)
- Protein trong nước tiểu (protein niệu)
- Huyết áp cao (tăng huyết áp)
- Sưng bàn tay và bàn chân
Nguyên nhân
Các tình trạng có liên quan đến bệnh thận IgA bao gồm:
- Các bệnh về gan, bao gồm xơ gan và viêm gan B, C
- Bệnh celiac
- Viêm da dạng herpes
- Nhiễm trùng, bao gồm HIV, nhiễm virus ở đường hô hấp trên như viêm họng và viêm amidan
- Virus dạ dày
- Ban xuất huyết Henoch-Schonlein
Chẩn đoán
- Xét nghiệm thường quy phát hiện protein, hồng cầu trong nước tiểu
- Xem xét tiền sử bệnh lý, tiền sử gia đình
- Sinh thiết thận để tìm lắng đọng IgA
- Xét nghiệm nước tiểu để kiểm tra protein và máu
- Xét nghiệm creatinine huyết thanh
- Ước tính mức lọc cầu thận (GFR) để xác định mức độ lọc chất thải của thận
- Xét nghiệm huyết áp
- Xét nghiệm cholesterol máu
Điều trị
Dùng thuốc
- Thuốc điều trị huyết áp hay thuốc chẹn thụ thể angiotensin (ARB) hoặc thuốc ức chế men chuyển angiotensin (ACE) có thể làm giảm huyết áp cũng như nồng độ protein trong nước tiểu
- Thuốc ức chế miễn dịch như steroid đường uống
- Thực phẩm bổ sung axit béo omega-3 như dầu cá
- Thuốc điều trị cholesterol gọi là statin
- Thuốc lợi tiểu giúp loại bỏ dịch thừa ra khỏi máu
Chạy thận nhân tạo hoặc ghép thận
Ở một số người, bệnh thận IgA có thể tiến triển trong vài thập kỷ và cuối cùng dẫn đến suy thận. Những người bị suy thận cần chạy thận nhân tạo - quá trình lọc máu bằng máy hoặc ghép thận.
Thay đổi chế độ ăn uống
Viện Quốc gia về Bệnh tiểu đường, Tiêu hóa và Thận (NIDDK) Mỹ khuyến nghị người bệnh IgA nên hạn chế lượng natri nạp vào cơ thể để hạ huyết áp, giảm sưng tấy. Chế độ ăn DASH được khuyến nghị để ngăn ngừa tăng huyết áp. Chế độ ăn này tập trung vào trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và thịt nạc, đồng thời giảm lượng natri nạp vào cơ thể.
Biến chứng
Bệnh thận IgA tiến triển, không được điều trị có thể dẫn đến:
- Huyết áp cao
- Cholesterol cao (tăng cholesterol máu)
- Suy thận cấp
- Bệnh thận mãn tính
- Bệnh thận giai đoạn cuối (ESRD)
- Suy tim
Bảo Bảo (Theo Healthline)
Các bài viết của VnExpress có tính chất tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa.