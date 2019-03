Cấm kỵ tắm ngay sau động phòng

Theo y học hiện đại, tắm ngay sau quan hệ tác động đến mạch máu; còn y học cổ truyền đưa vào "7 điều cấm kỵ khi động phòng".

Theo Health Sina, nhiều người quan niệm sai lầm rằng cần phải tắm sạch trước và sau khi quan hệ để giúp "cuộc yêu" thêm thăng hoa và tránh nhiễm trùng. Thực tế khi vừa tắm gội xong, cơ thể và đầu tóc còn ướt mà "nhập cuộc" ngay sẽ không tốt cho sức khỏe. Giáo sư Tống Thư Công, công tác tại Trường Đại học Đông y Bắc Kinh cho biết điều cấm kỵ này đã được ghi chép lại từ xưa trong cuốn Tố Nữ Phương thời nhà Tống, Trung Quốc.

Điều cấm kỵ thứ 6 trong số "7 điều cấm kỵ khi động phòng" (Tính ái thất thương) ghi ở cuốn Tố Nữ Phương: Khi vừa tắm xong, cơ thể và đầu tóc còn đang ướt mà động phòng ngay sẽ tổn hại sức khỏe, gây đau bụng, đau lưng, tứ chi nhức mỏi.

Tài liệu này lý giải: Lúc tắm, đặc biệt là tắm bằng nước nóng, khiến dương khí trong cơ thể tổn thương. Vừa tắm xong, dương khí không thể phục hồi ngay. Nếu không chú ý giữ ấm cơ thể trong một khoảng thời gian phù hợp mà ân ái ngay sẽ làm cơ thể bị lạnh, gây đau lưng và nhức mỏi tứ chi, thậm chí làm tổn thương lục phủ ngũ tạng, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Theo lý giải của khoa học hiện đại, khi tắm bằng nước nóng, các mạch máu trên bề mặt da giãn nở, máu tập trung nhiều tại bề mặt da khiến hệ thần kinh rơi vào trạng thái bị ức chế. Nam nữ nếu ân ái vào thời điểm này sẽ khiến cơ quan sinh dục không được cung cấp đủ lượng máu cần thiết làm cho đàn ông khó cương dương, nữ mất cảm giác hưng phấn. Ngoài ra, tắm nước nóng còn làm suy yếu thể lực. Giao hợp khi thể lực chưa phục hồi sẽ ảnh hưởng đến lưu thông máu huyết, khiến các cơ quan khác không nhận đủ máu dẫn đến hiện tượng chóng mặt, mệt mỏi, tim đập nhanh...

Không nên tắm trước và ngay sau khi quan hệ tình dục, mà cách nhau tầm 30 phút.

Tắm ngay sau khi ân ái cũng không tốt cho sức khỏe. Theo Timesofindia, quan hệ tình dục là hoạt động tiêu hao lượng calo khá lớn, bởi nó khiến hầu hết cơ quan trong cơ thể hoạt động, nhất là các cơ quan vận động, tuần hoàn và hô hấp. Sau khi ân ái, cơ thể sẽ chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi, cơ bắp và mạch máu giãn ra. Nếu đi tắm ngay lúc này thì rất dễ bị chuột rút do các cơ bắp đột ngột co rút lại.

Đặc biệt, tắm sau khi quan hệ rất nguy hiểm do nước lạnh gây co mạch máu đột ngột, gây choáng, nặng hơn có thể dẫn đến tai biến do vỡ mạch máu.

Không chỉ tránh tắm nước lạnh, tắm nước ấm cũng sẽ làm cho âm đạo mở rộng hơn, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập dễ dàng. Với những người gặp vấn đề về tim mạch, tắm nước nóng càng dễ có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim hoặc tai biến mạch máu não.

Các chuyên gia khuyến cáo, không nên quan hệ ngay mà phải nghỉ ngơi sau khi tắm nửa tiếng. Nghỉ ngơi giúp cơ thể hoàn toàn khô ráo, đồng thời tích lũy tinh lực. Nếu tắm bằng nước nóng càng cần khoảng thời gian nghỉ ngơi lâu hơn.

Tốt nhất là sau khi quan hệ tình dục, bạn nên nằm nghỉ ngơi cho đến khi nhịp tim và nhịp thở trở lại bình thường mới ngồi dậy, tắm nhẹ bằng nước mát hoặc lau qua bằng khăn ướt để đảm bảo sức khỏe.

Thúy Quỳnh