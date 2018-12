Cách đơn giản để chọn trà xanh tự nhiên

Trà là thức uống quen thuộc từ ngàn đời nay, chứa hàng trăm dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Cha đẻ y học phương Tây Hipocrate cũng phải công nhận những dược tính quý giá của loại thức uống phương Đông này vào những năm 500 trước công nguyên.

Không chỉ cung cấp nước cho cơ thể, trà còn chứa nhiều acid amin, enzym, sắc tố (caroten, xanthophin), vitamin (A, B1, B2, B6, B12, C, PP, E…) và khoáng chất Fe, P, K, Ca, Zn, Mn, Fl…). Trong đó, acid amin L-theanine có tác dụng làm tăng sóng não alpha, giúp tinh thần tỉnh táo và tươi mới. Uống 2-4 tách trà xanh giúp cơ thể đốt cháy 50 calo mỗi ngày, góp phần duy trì cân nặng. Do chứa các chất chống ôxy hóa mạnh gấp 20 lần vitamin E, trà làm chậm quá trình lão hóa da, ngăn chặn sự thoái hóa của tế bào thần kinh, giảm nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch…

Trà có thể uống tươi, sấy khô, chiết xuất dạng túi lọc tiện lợi hay nước đóng chai. Do lợi ích thương mại, các sản phẩm có thể tồn dư hóa chất, chất bảo quản… gây hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, không khó để chọn được sản phẩm trà tự nhiên ngon và sạch, an toàn với sức khỏe.

Trà tươi

Cây trà xanh thường dễ mắc bệnh và chậm lớn. Vì vậy không ít người trồng sử dụng các loại thuốc trừ sâu, phân bón lá, chất kích thích tăng trưởng để cây trà phát triển tươi tốt, cho thu hoạch nhanh. Hóa chất tồn dư có thể gây ung thư, tổn hại sức khỏe nếu hấp thu lượng lớn.

Trà xanh tự nhiên chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe.

Trên thực tế, nhiều người thường nấu nước trà xanh làm thức uống hàng ngày. Khi mua nên lưu ý chọn những lá tươi nhưng không bóng bẩy. Trà xanh chọn lá bánh tẻ nhỏ đều màu xanh sẫm, đừng tham lá to bởi vị không đậm. Lá già vừa phải để khi hãm nước, trà sẽ thơm ngon và ngọt dịu hơn. Nếu chọn lá dập nát, quá già thì nước nấu sẽ chát. Trà sạch đun lên sẽ cho nước xanh không vẩn đục, không có hóa chất kết tủa.

Trà khô

Thông thường, để sấy được 1kg trà khô ngon cần 5kg chè búp hái theo chuẩn: một lá tôm và 2-3 lá nõn. Nếu hái nhiều lá già thì chỉ cần 3kg búp chè tươi, lợi nhuận tăng lên song chất lượng chè giảm xuống. Trà ngon khi quan sát bằng mắt thường thấy búp chè xanh, nguyên vẹn, cánh chè khô cong và nhỏ nhắn.

Để chọn trà sạch, điều đầu tiên là quan sát bao bì nhãn mác, quy cách đóng gói cẩn thận, được cung cấp bởi thương hiệu uy tín. Khi mở gói trà sẽ ngửi thấy mùi thơm dễ chịu của lá trà sao khô chứ không phải mùi thơm quá đậm do tẩm chất ướp hương. Hãm nước sôi thấy màu xanh trong, giữ được mùi lâu. Người uống còn cảm nhận được vị chát dịu nơi đầu lưỡi, sau đó là vị ngọt hậu ngay cổ họng do tinh chất tanin trong trà tạo nên.

Tránh chọn gói trà có nhiều cánh vỡ vụn, màu nâu xỉn hoặc không đồng nhất, không có mùi hoặc mùi hắc (hơi mốc). Khi pha trà sẽ thấy nước màu vàng đục hoặc nâu, nhiều cặn, đắng chát chứ không có vị ngọt hậu. Nếu nước trà chuyển màu xanh ngắt ngay khi rót nước sôi vào là pha chất tạo màu.

Trà đóng chai

Trà xanh đóng chai là sản phẩm tiện lợi với hương vị thơm ngon và dễ uống. Tuy nhiên, một số sản phẩm này thường chứa chất tạo ngọt (như high fructose corn syrup), chất bảo quản (như sodium benzoate), chất tạo màu, hương liệu tổng hợp. Thị trường cũng xuất hiện nhiều hàng giả, các cơ sở thủ công sản xuất trà xanh đóng chai pha hóa chất, dung môi, kim loại nặng để gia tăng lợi nhuận. Nếu bạn là người bận rộn muốn giải khát bằng trà xanh đóng chai thay vì các loại trà tự nhiên, nên xem kỹ bao bì sản phẩm, hàm lượng các chất phụ gia có trong giới hạn cho phép hay không trước khi sử dụng.

Trà túi lọc

Trà túi lọc được nhiều người ưa dùng nhờ ưu điểm tiện lợi, sạch sẽ, kích thước nhỏ gọn và pha chế dễ dàng. Lá trà tự nhiên được thu hái, phơi khô trước khi nghiền nhỏ và đóng gói trong các túi lọc tiệt trùng. Các dưỡng chất của trà xanh không những được bảo toàn, mà còn nhanh chóng lan tỏa sau 2-3 phút thả vào nước sôi.

Người dùng nên chọn các loại trà xanh tự nhiên ngon và sạch.

Trên thị trường có hàng trăm loại trà túi lọc với nhiều kích cỡ và hương vị khác nhau. Để thói quen uống trà xanh mang lại lợi ích cho sức khỏe, người dùng nên lựa chọn loại trà có nguồn gốc rõ ràng, xuất xứ đáng tin cậy với thành phần 100% trà xanh tự nhiên. Trà túi lọc ngon và sạch cho màu nước xanh tươi tự nhiên, hương thơm dịu nhẹ cùng vị chát êm, ngọt hậu đặc trưng của trà xanh. Bóc túi lọc sau khi hãm sẽ thấy bã trà mềm, không lẫn tạp chất hoặc các loại lá cây khác.

Ngoài hương vị trà bên trong, người dùng nên quan tâm đến chất liệu túi lọc bên ngoài. Các túi lọc trà được làm từ nylon thực phẩm hoặc polyethylene terephthalate (PET) có nhiệt độ nóng chảy cao nên an toàn với người dùng.

An San