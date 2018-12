Bữa ăn nhiều màu sắc giúp phòng ngừa ung thư

Trong cuốn sách "What Color is Your Diet?" của chuyên gia dinh dưỡng David Heber cho biết chế độ ăn uống có nhiều màu sắc, hàm lượng dinh dưỡng đa dạng có thể bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của ung thư, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh.

Dược sĩ Lê Kim Phụng, nguyên giảng viên trường Đại học Y dược TP HCM, cho biết theo y học cổ truyền, cơ thể con người có ngũ hành: mộc, hỏa, thổ, kim, thủy thì thực phẩm cũng tương ứng bằng ngũ sắc: xanh, đỏ, vàng, trắng, đen. Các loại thực phẩm với màu sắc tự nhiên đặc trưng khác nhau sẽ chứa các chất dinh dưỡng cần thiết đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người.

Màu tự nhiên của thực phẩm cung cấp nhiều vitamin, khoáng tố nuôi dưỡng cơ thể và chống lại bệnh tật. Ảnh: SB

Thực phẩm màu xanh lá cây

Trái cây và rau xanh chứa một hàm lượng cao phytochemicals như lutein và indole. Bông cải xanh nhiều canxi và sắt bảo vệ răng, xương, cơ bắp và giảm nguy cơ ung thư. Rau bina, chứa chất chống ô xy hóa và vitamin K, giúp xương chắc khỏe. Kiwi xanh có nhiều folate, vitamin E và glutathione giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Nhiều loại thực phẩm có màu xanh lá cây khác như bơ, táo xanh, nho xanh, đậu xanh, dưa chuột, hành lá, đậu Hà Lan...

Thực phẩm màu đỏ

Chứa nhiều hợp chất phytochemical như caroten, lycopene và anthocyanin. Các hợp chất này giúp cải thiện trí nhớ, hỗ trợ tuần hoàn máu. Những người ăn nhiều loại rau củ quả chứa carotenoid giảm được 43% tỷ lệ bị bệnh thoái hóa hoàng điểm - nguy cơ gây mù lòa ở tuổi già và giảm 36% nguy cơ bệnh tim mạch, đột quỵ. Các loại quả màu đỏ tự nhiên gồm cà chua, anh đào, dâu tây, dưa hấu, bưởi hồng, đậu đỏ, táo đỏ, nho đỏ, lê đỏ...

Thực phẩm màu vàng

Chứa các chất dinh dưỡng bảo vệ da, mắt, tăng cường sức khỏe tiêu hóa và não bộ. Trái dứa nhiều men bromelain hỗ trợ tiêu hóa, trung hòa các chất dịch cơ thể; vitamin C phòng bệnh tim, đột quỵ, ung thư. Quả khế nhiều vitamin C và canxi tăng cường hệ miễn dịch, sức khỏe xương và ngăn sự co thắt cơ bắp. Ngoài ra còn có bắp vàng, táo vàng, chanh dây, lê vàng, dưa hấu vàng, cà chua vàng và bí vàng.

Thực phẩm màu trắng

Các loại nấm và trái cây màu trắng chứa các chất dinh dưỡng giúp giảm cholesterol, huyết áp, tăng cường miễn dịch, hệ thống bạch huyết và phục hồi sự suy thoái của tế bào. Tỏi, hẹ, hành tây có vị nồng giàu các quercetin là liều thuốc kháng sinh mạnh bảo vệ và ngăn chặn sự hình thành khối u. Một vài loại thực phẩm màu trắng khác như gừng, củ cải, bắp trắng, hẹ tây, khoai tây, nấm bào ngư, nấm đùi gà, nấm hương, su hào...

Thực phẩm màu tím hoặc đen

Thực phẩm màu tím và đen chứa nhiều chất chống ôxy hóa, chất xơ, vitamin C, canxi, phốt pho. Các chất này giúp tăng lưu thông máu của hệ tuần hoàn, thúc đẩy sức khỏe của xương, hoạt động não bộ, cải thiện trí nhớ và giảm nguy cơ gây ung thư. Một số thực phẩm như cà tím, nho đen, quả việt quất, sung tím, nho tím, bắp cải tím, khoai lang tím đậu đen...

Thực phẩm màu cam

Màu da cam hoặc màu vàng chứng tỏ các loại rau, quả đó có chứa vitamin C rất tốt để bảo vệ các tế bào trên cơ thể con người. Nó cũng chứa betacryptoxanthin, một trong nhiều thành phần của carotenoids. Đây là chất dinh dưỡng có thể có từ cam, và mật hoa.

Ăn thực phẩm màu cam hỗ trợ cho sức khỏe của da và mắt, tăng khả năng miễn dịch và giảm nguy cơ ung thư. Thực phẩm gồm cà rốt, cam, khoai lang, dưa lưới, xoài, xuân đào, đu đủ, hồng, quýt, bí đỏ...

Cẩm Anh