10 trái cây giúp bạn giảm cân

Các loại quả mọng, chanh, dưa hấu, cam, chuối... chứa nhiều vitamin, giàu chất xơ với hàm lượng calo thấp nên có tác dụng giảm cân.

Quả bơ

Quả bơ nhiều axit béo omega 9, có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất bằng cách đốt cháy chất béo và bổ sung năng lượng cho cơ thể. Thường xuyên ăn quả bơ sẽ giúp bạn giảm cân và giữ dáng.

Quả chanh

Chanh có thành phần riboflavin, vitamin B và C, các khoáng chất như phốt pho và magiê. Chanh kết hợp với mật ong có tác dụng giảm cân. Vì vậy, hãy bắt đầu ngày mới với một cốc nước chanh và mật ong, vừa giảm cân vừa thải độc cơ thể.

Dưa hấu

Dưa hấu không có chất béo, giàu vitamin A, B và C, lycopene, phòng ngừa các bệnh tim và ung thư. Một ly nước ép dưa hấu có lượng calo tối đa 50 calo.

Chuối

Chuối xanh chứa nhiều tinh bột hòa tan. Ăn một quả chuối sẽ cung cấp năng lượng cần thiết cho dạ dày, sau đó uống một chút nước, bạn sẽ bớt cảm giác thèm ăn, thúc đẩy quá trình cơ thể đốt cháy chất béo.

Bưởi

Nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên ăn bưởi có khả năng kiểm soát cân nặng tốt hơn so với người khác. Bưởi có hàm lượng carbohydrate cao, thời điểm ăn hiệu quả nhất là vào bữa sáng do thúc đẩy quá trình tiêu hóa thức ăn có hàm lượng đường cao vào đêm trước.

Cam

Cam nhiều nước, giàu vitamin C và chất xơ, lượng calo thấp, giúp no lâu. Ăn quả cam trực tiếp hiệu quả cao hơn so với uống nước ép cam.

Táo

Táo nhiều chất xơ, vitamin A và nước. Do đó, ăn táo cảm giác no bụng và kiểm soát sự thèm ăn.

Thạch lựu

Hạt thạch lựu rất giàu chất chống oxy hóa, chất xơ và nước, lượng calo thấp. Giống như cam và táo, thạch lựu giúp duy trì cảm giác no lâu, kiểm soát cân nặng.

Dứa

Dứa giàu chất chống oxy hóa, enzyme, khoáng chất, vitamin. Đặc biệt, đây là trái cây không có cholesterol và chất béo, rất phù hợp trong chế độ ăn giảm cân.

Những loại quả mọng

Quả việt quất, dâu tây, mâm xôi... nhiều chất dinh dưỡng với lượng calo thấp. Những trái cây có múi được ví là chất khử độc tuyệt vời giúp tẩy sạch ruột, giảm cholesterol, giảm huyết áp và giảm viêm. Nhờ đó, những trái cây mọng nước không chỉ hỗ trợ tiêu hóa mà còn hiệu quả trong việc giảm cân.

Minh Ngân (Theo Style Craze)