10 cách giúp tinh thần sảng khoái trong năm mới

Niềm tin vào năm mới hạnh phúc, sống lành mạnh hơn... giúp tinh thần bạn thoải mái, có sức khỏe tốt.

Đây là một năm mới, với những niềm vui và thách thức mới. Hãy cởi mở với những điều tốt đẹp, đừng giữ khư khư những điều xấu trong lòng và hãy cố gắng trở nên tử tế hơn tất cả mọi người, dù chỉ một chút. Chỉ riêng điều đó thôi đã có thể làm cho năm mới tốt đẹp hơn nhiều.

Dưới đây là 10 lời khuyên dành cho bạn trong năm mới từ Tiến sĩ Barton Goldsmith, một nhà trị liệu tâm lý ở Westlake Village, California, tác giả của cuốn sách The Happy Couple: How to Make Happiness a Habit One Little Loving Thing at a Time.

Tin vào một khởi đầu mới

Hầu hết mọi người đều mong muốn năm mới sẽ là một khởi đầu mới tốt đẹp hơn. Hãy biến niềm tin này thành hiện thực bằng cách xây dựng cho bản thân một lối suy nghĩ mới. Khi bước sang năm mới, mọi thứ đều sẽ bắt đầu lại và hãy đổi mới bản thân từ ngày đầu năm nhé.

Hãy lập danh sách những dự định trong năm mới

Lập danh sách và tiến hành thực hiện chúng. Đây là cách tốt nhất để tạo động lực cho bản thân và có kế hoạch chu đáo trong năm mới.

Buông bỏ những oán giận trong quá khứ

Hãy làm điều này vào mỗi năm. Đối với hầu hết chúng ta, cuộc sống hàng ngày đôi khi có thể đem lại những ký ức tồi tệ. Ngay cả khi bạn có thói quen thường xuyên buông bỏ những cảm xúc tiêu cực, một cuộc tổng kết thanh lọc cuối năm cũng sẽ giúp ích nhiều cho bạn.

Chuẩn bị tài chính cho một năm mới

Đầu năm có thể là thời điểm tốt để thực hiện một số kế hoạch tài chính, ví dụ như lập sổ tiết kiệm, bỏ ống heo tích lũy... để làm nền tảng cho năm mới.

Chọn lối sống lành mạnh

Đây không phải là một việc làm một lần mà là một sự lựa chọn và thái độ lâu dài đối với cuộc sống. Đến phòng tập gym sẽ không giúp ích gì cho bạn nếu bạn tiếp tục ăn đồ ăn vặt.

Học cách tha thứ cho bản thân

Bạn có thể không nhận ra, nhưng có thể đã quá nghiêm khắc với chính mình trong năm qua, và sẽ rất tốt nếu bạn để bản thân thoải mái hơn. Không ai trong chúng ta là hoàn hảo cả. Tất cả chúng ta đều phạm sai lầm và có lẽ sai lầm của bạn thậm chí còn chẳng nghiêm trọng đến thế đâu, vì vậy hãy ngừng dằn vặt bản thân để tinh thần thật thoải mái.

Xin lỗi nếu cần thiết

Có ai mà bạn nợ một lời xin lỗi không? Nếu vậy, tại sao không kết thúc chuyện này và sử dụng tinh thần lễ Tết như một động lực? Thừa nhận bạn đã sai có thể khó khăn nhưng sống với sự hối tiếc hoặc mặc cảm còn khó hơn nữa. Hãy học cách nói: Tôi xin lỗi bạn.

Hãy tử tế hơn với chính mình

Thông thường trong những dự định năm mới, chúng ta có thể để những điều như "Hãy tử tế với người khác". Tuy nhiên sẽ thật khôn ngoan khi đưa ra một lời hứa sẽ tử tế hơn với chính bản thân mình. Điều này không có nghĩa là nuông chiều bản thân, mà là coi trọng, tử tế hơn với bản thân mình.

Giữ bình tĩnh

Bạn có thể chia sẻ ý kiến cá nhân nhưng đừng để nó gây ảnh hưởng độc hại đến các mối quan hệ của bạn.

Giữ lời hứa

Hãy học cách giữ lời hứa với những người tin tưởng vào bạn. Tất cả chúng ta đôi khi đều có lúc bị thiếu quyết tâm nhưng học cách giữ lời hứa giúp ta trở nên uy tín và trách nhiệm hơn trong mắt mọi người.

Nguyễn Phương (Theo SCMP)