6 lợi ích sức khỏe của quả chà là

Chà là giàu chất xơ và chất chống oxy hóa, ăn hai quả mỗi ngày có thể hỗ trợ sức khỏe não bộ và phòng ngừa một số bệnh.

Chà là thường được dùng dưới dạng sấy khô. Quả khô dai, ngọt và giàu chất dinh dưỡng, nhưng vì chứa nhiều đường nên ăn vừa phải, khoảng 50 g mỗi ngày (tương đương hai quả lớn hoặc ba quả nhỏ) để có lợi cho sức khỏe.

Bổ dưỡng

Chà là có giá trị dinh dưỡng cao. Vì được sấy khô, hàm lượng calo của chà là cao hơn quả tươi, tương tự các loại quả khô khác như nho và sung.

Hầu hết lượng calo trong chà là đến từ carbohydrate, phần còn lại là một lượng rất nhỏ protein. Mặc dù nhiều calo, chà là vẫn cung cấp nhiều chất chống oxy hóa, một số vitamin và khoáng chất quan trọng trong 100 g gồm:

Lượng calo: 277

Carbohydrate: 75 g

Chất xơ: 7 g

Protein: 2 g

Giá trị cơ thể cần hàng ngày (DV) Kali: 15% Magiê: 13% Đồng: 40% Mangan: 13% Sắt: 5% Vitamin B6: 15%



Giàu chất xơ

Bổ sung đủ chất xơ rất quan trọng cho sức khỏe tổng thể. Chất xơ hỗ trợ tiêu hóa, thúc đẩy nhu động ruột đều đặn và ngăn ngừa táo bón, kiểm soát lượng đường trong máu bằng cách làm chậm quá trình tiêu hóa, hạn chế tăng đường huyết sau ăn. Chà là có chỉ số đường huyết (GI) thấp, ít làm tăng đường huyết.

Giàu chất chống oxy hóa

Chà là cung cấp nhiều chất chống oxy hóa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm giảm nguy cơ mắc một số bệnh. Chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do, là những phân tử không ổn định có thể gây ra các phản ứng có hại trong cơ thể và dẫn đến bệnh tật.

So với các loại quả tương tự sung và mận khô, chà là có hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn. Ba chất chống oxy hóa mạnh nhất trong chà là gồm:

Flavonoid là chất chống oxy hóa mạnh có thể giúp giảm viêm và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh Alzheimer và một số loại ung thư.

Carotenoid có tác dụng thúc đẩy sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ mắc các rối loạn liên quan đến mắt như thoái hóa điểm vàng.

Axit phenolic có đặc tính chống viêm, giúp phòng ung thư và bệnh tim.

Tăng sức khỏe não bộ

Chà là có đặc tính tăng cường trí não nhờ chứa các chất chống oxy hóa, đặc biệt là flavonoid, có tác dụng giảm viêm. Chúng giúp giảm các dấu hiệu viêm trong não như interleukin 6 (IL-6), vốn có nồng độ cao liên quan đến nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer.

Chất tạo ngọt tự nhiên

Chà là cung cấp fructose, một loại đường tự nhiên có trong các loại quả. Vì thế, chà là rất ngọt và cũng có vị caramel (vị ngọt đặc trưng pha chút đắng nhẹ) thoang thoảng. Chúng là lựa chọn thay thế lành mạnh cho đường trắng trong các công thức nấu ăn nhờ hàm lượng các chất dinh dưỡng, chất xơ và chất chống oxy hóa dồi dào. Dù chà là giàu chất xơ và chất dinh dưỡng nhưng vẫn chứa khá nhiều calo, do đó mỗi người nên kiểm soát liều lượng nạp vào.

Dễ dàng bổ sung vào chế độ ăn uống

Đây là thực phẩm đa năng, vừa dùng làm món ăn nhẹ ngon miệng, vừa dễ kết hợp với các thực phẩm khác như hạnh nhân, bơ hạt hoặc phô mai mềm. Nhờ kết cấu dẻo dính, chà là còn phù hợp dùng trong các món nướng như bánh quy. Nó có thể được dùng làm chất tạo ngọt tự nhiên cho nước sốt (như sốt salad, nước ướp) hoặc xay cùng sinh tố, yến mạch.

Bảo Bảo (Theo Healthline, Very Well Health)