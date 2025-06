Thức khuya đến mấy giờ có thể hủy hoại thận?

Thức khuya thường xuyên dễ suy thận. Vậy thức đến mấy giờ đêm sẽ dễ gây hại cơ quan này? (Minh, 30 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Người trẻ ngày nay thường có thói quen sinh hoạt "ngược đồng hồ sinh học". Điều này đang âm thầm gây tổn hại chức năng thận - một trong những cơ quan lọc máu, thải độc và điều hòa nội môi quan trọng bậc nhất cơ thể.

Theo y học cổ truyền, cơ thể vận hành theo nguyên lý "thiên nhân hợp nhất" - tức hoạt động sinh lý gắn chặt với thời gian sinh học tự nhiên trong ngày. Trong đó, thận được cho là hoạt động mạnh nhất vào khung giờ 17-19h (giờ thận theo canh giờ tý, tương ứng với hệ bài tiết và phục hồi thận khí).

Về mặt sinh lý học hiện đại, thận vẫn duy trì hoạt động lọc máu liên tục 24/24. Tuy nhiên, khả năng tái tạo và phục hồi tế bào thận lại tăng mạnh vào ban đêm, đặc biệt từ khoảng 23h đến 3h sáng hôm sau - khi cơ thể bước vào các giai đoạn ngủ sâu.

Vì vậy, thức khuya sau 23h không chỉ khiến quá trình phục hồi tế bào thận bị gián đoạn, mà còn gây rối loạn hormone, huyết áp và nhịp sinh học. Những yếu tố này gián tiếp làm tổn thương thận về lâu dài.

Một trong những hành vi phổ biến ở giới trẻ là thức khuya thường xuyên, thậm chí thức suốt đêm để hoàn thành công việc, học tập hoặc giải trí. Ảnh: Hoàng Minh

Các nghiên cứu cho thấy người thường xuyên ngủ sau 23h và ngủ dưới 6 tiếng mỗi đêm có nguy cơ cao hơn mắc các bệnh lý về thận như protein niệu (rò rỉ đạm qua nước tiểu); tăng nguy cơ tiến triển bệnh thận mạn tính (CKD); rối loạn chuyển hóa huyết áp và đường huyết - hai yếu tố nguy cơ hàng đầu gây suy thận.

Bên cạnh đó, một nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa Clinical Journal of the American Society of Nephrology (Mỹ) cho thấy những người ngủ ít hơn 6 tiếng/ngày có tỷ lệ suy giảm chức năng lọc cầu thận nhanh hơn so với nhóm ngủ đủ 7-8 tiếng/ngày.

Thận là cơ quan "âm thầm", do đó khi phát hiện triệu chứng rõ rệt thì thường bệnh đã tiến triển nặng. Mọi người cần chủ động phòng bệnh hơn chữa bệnh, nhất là trong thời đại mà lối sống thiếu lành mạnh đang trở nên phổ biến.

Bác sĩ Lê Nhất Duy

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - Cơ sở 3