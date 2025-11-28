Dấu hiệu máu lưu thông kém

Chân tay lạnh, sưng phù nề, tê bì ngứa ran hay vết thương chậm lành có thể cho thấy tuần hoàn máu kém.

Tim, tĩnh mạch, động mạch, mao mạch và các mạch máu khỏe mạnh khác cung cấp cho tế bào chất dinh dưỡng cần thiết để hoạt động bình thường. Đây là quá trình liên tục hay gọi là tuần hoàn máu, mang oxy và các chất thiết yếu khác đến tế bào, loại bỏ chất thải ra khỏi tế bào.

Tuần hoàn máu rất quan trọng đối với cơ thể vì nó tạo điều kiện cho quá trình vận chuyển oxy và các chất dinh dưỡng thiết yếu đi khắp cơ thể. Dù có nhiều lý do khiến tuần hoàn máu bị gián đoạn nhưng một trong những nguyên nhân phổ biến nhất là các biến chứng tim mạch.

Một số bệnh lý khác cũng ảnh hưởng đến tuần hoàn máu kém là tiểu đường, cholesterol... Sự tích tụ mảng bám, cục máu đông, huyết áp cao hoặc mạch máu bị hẹp có thể dẫn đến lưu thông máu kém, cơ thể khó đưa máu đến các cơ quan hiệu quả. Máu lưu thông kém dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau. Điều quan trọng là cần nhận biết dấu hiệu ban đầu của tình trạng này để điều trị kịp thời.

Chân tay chân lạnh

Cảm giác lạnh dai dẳng ở tay chân, ngay cả trong môi trường ấm áp là dấu hiệu của tình trạng lưu thông máu kém. Khi lưu lượng máu đến chân tay bị suy giảm, cơ thể có thể ưu tiên đưa máu đến các cơ quan quan trọng, khiến tay chân lạnh và tê. Người thường xuyên nhận thấy triệu chứng này nên kiểm tra sức khỏe hệ tuần hoàn.

Sưng và phù nề

Khi máu khó trở về tim, dịch có thể tích tụ ở các chi dưới, gây sưng tấy ở chân, mắt cá chân hoặc bàn chân. Ngồi hoặc đứng lâu làm trầm trọng thêm tình trạng này. Nếu bị sưng tấy dai dẳng, hãy đi khám để loại trừ các vấn đề bất thường tuần hoàn.

Mệt mỏi, suy nhược cực độ

Cảm giác mệt mỏi và yếu ớt quá mức dù không phải gắng sức và nghỉ ngơi đầy đủ có thể liên quan đến lưu thông máu kém. Khi lưu lượng máu không đủ, cơ bắp có thể không nhận được oxy và chất dinh dưỡng cần thiết để hoạt động tối ưu, dẫn đến mệt mỏi dai dẳng.

Tê bì, ngứa ran

Cảm giác tê bì hoặc ngứa ran, nhất là ở tay, chân có liên quan đến chèn ép thần kinh có thể bắt nguồn từ lưu thông máu không tốt. Khi lưu lượng máu bị hạn chế, các dây thần kinh có thể không nhận đủ oxy, gây ra cảm giác khó chịu này.

Chậm lành vết thương

Lưu thông máu không hiệu quả cản trở quá trình chữa lành tự nhiên của cơ thể. Vết thương, vết cắt hoặc vết loét mất nhiều thời gian hơn bình thường để lành lại có thể bắt nguồn từ lưu lượng máu đến vùng bị ảnh hưởng không đủ. Chậm lành vết thương cũng có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, do đó cần đi khám sớm.

Thay đổi màu da

Lưu lượng máu đến da giảm có thể dẫn đến sự thay đổi đáng kể về màu da, nhất là ở các chi như da nhợt nhạt hoặc xanh xao.

Rối loạn cương dương

Ở nam giới, rối loạn cương dương (ED) đôi khi có thể liên quan đến lưu thông máu kém. Lưu lượng máu đến dương vật không đủ có thể cản trở khả năng đạt được hoặc duy trì sự cương cứng.

Người trên 40 tuổi, thừa cân, mắc bệnh tiểu đường và không tập thể dục nhiều có nhiều khả năng bị lưu thông máu kém. Duy trì lối sống lành mạnh như tập thể dục thường xuyên, ăn uống cân bằng và tránh hút thuốc đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tuần hoàn máu tối ưu, hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Bảo Bảo (Theo Times of India, Phòng khám Cleveland)