Subaru Outback bản nâng cấp giá hơn 2 tỷ đồng tại Việt Nam

Hàng ghế thứ hai của xe cũng rộng rãi nhờ chiều dài trục cơ sở 2.745 mm. So với thế hệ trước, Outback mới tăng thêm 50 mm chiều dài và 35 mm bề ngang.

An toàn là một trong những điểm mạnh làm nên thương hiệu Subaru. Hệ thống EyeSight 4.0 của xe có chức năng đánh lái khẩn cấp tránh va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn.

Những tính năng an toàn mới khác trên Outback 2022 phanh tự động khi lùi tránh va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo an toàn trên kính chắn gió, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Bên cạnh đó là những trang bị an toàn như thế hệ trước, gồm cân bằng điện tử, định hướng lực kéo chủ động, tự động mở cửa xe khi có va chạm.