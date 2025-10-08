Subaru Forester thế hệ mới ra mắt Thái Lan, giá từ 79.800 USD

Mẫu SUV thế hệ mới nhập khẩu Nhật Bản, bán một phiên bản 2.5 iS EyeSight AWD với nhiều công nghệ.

Thương hiệu ôtô Nhật Bản Subaru trình làng Forester thế hệ mới cho thị trường Thái Lan, quốc gia thứ hai trong khu vực Đông Nam Á sau Indonesia. Ở thế hệ mới, Forester nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản thay vì lắp ráp ở Thái Lan như trước.

Forester thế hệ mới bán ra tại Thái Lan một phiên bản 2.5 iS EyeSight AWD giá 79.800 USD, giống Indonesia nhưng giá chỉ có 44.300 USD.

Thiết kế mới của Forester 2025 trau chuốt hơn thế hệ cũ. Mặt ca-lăng kiểu dáng mới, đèn ban ngày LED nối liền nhau bằng thanh màu bạc. Vòm bánh xe kiểu dáng mới tăng tính khí động học. Vành 18 inch mới. Đèn hậu LED, cản sau kiểu dáng hầm hố.

Nội thất thiết kế mới với điểm nhấn là màn hình cảm ứng giải trí đặt dọc 11,6 inch, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto. Sau vô-lăng là đồng hồ analog tích hợp màn hình LCD hiển thị đầy đủ thông tin xe. Ghế trước thiết kế công thái học. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng.

Forester thế hệ mới lắp động cơ boxer 4 xi lanh dung tích 2,5 lít hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 182 mã lực, mô-men xoắn cực đại 247 Nm tại 3.700 vòng/phút. Hộp số CVT kết hợp dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Theo kết quả thử nghiệm, Forester 2025 tăng tốc 0-100 km/h trong 9,7 giây và tốc độ tối đa 205 km/h.

Forester thế hệ mới ứng dụng hệ thống hỗ trợ lái ADAS mới nhất của hãng, như đèn pha thích ứng với chiếu sáng theo hướng đánh lái, phanh khẩn cấp tự động trước/sau, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera 360, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn. Kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ đánh lái chủ động, cảnh báo xe phía trước khởi hành, kiểm soát chân ga.

Theo kế hoạch, Subaru Forester thế hệ mới sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối năm 2025, hãng xe Nhật Bản không nói rõ thời điểm là tháng nào.

Forester thuộc phân khúc xe gầm cao cỡ C, nơi có những đối thủ đáng gờm với doanh số top đầu như Mazda CX-5, Ford Territory, Hyundai Tucson, Honda CR-V.

Minh Vũ