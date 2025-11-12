Subaru Forester thế hệ mới ra mắt khách Việt, giá từ 1,299 tỷ đồng

Mẫu xe gầm cao hạng C nhập khẩu Nhật Bản, trang bị nhiều tính năng, bán hai phiên bản, giá cao nhất 1,399 tỷ đồng.

MVI - nhà nhập khẩu và phân phối thương hiệu xe Nhật Bản Subaru ra mắt Forester thế hệ mới tại thị trường Việt Nam. Mẫu gầm cao cỡ C của Subaru thuộc thế hệ thứ 6 mới. Ở thế hệ mới, Forester 2025 chuyển từ nhập Thái Lan sang nhập Nhật Bản vì nhà máy tại Thái Lan đã đóng cửa.

Forester thế hệ mới bán hai phiên bản, gồm 2.5i-L Eyesight giá 1,299 tỷ đồng và 2.5i-S Eyesight giá 1,399 tỷ đồng. Mức giá này tăng 200 triệu đồng mỗi phiên bản so với thế hệ trước bởi thuế nhập khẩu từ Nhật Bản cao hơn.

Thiết kế mới của Forester 2025 trau chuốt hơn thế hệ cũ. Mặt ca-lăng kiểu dáng mới, đèn ban ngày LED nối liền nhau bằng thanh màu bạc. Trang bị tiêu chuẩn với đèn pha tự động, rửa đèn pha kiểu pop-up, cảm biến gạt mưa tự động. Vòm bánh xe kiểu dáng mới tăng tính khí động học. Vành 18 inch mới. Đèn hậu LED, cản sau kiểu dáng hầm hố. Giá nóc, cốp điện tích hợp đá cốp.

Nội thất thiết kế mới với điểm nhấn là màn hình cảm ứng giải trí đặt dọc 11,6 inch, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto. Sau vô-lăng là đồng hồ analog tích hợp màn hình LCD hiển thị đầy đủ thông tin xe. Ghế trước thiết kế công thái học. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng và bổ sung thêm tính năng nhớ 2 vị trí. Sạc không dây, cửa sổ trời trên bản cao.

Forester thế hệ mới lắp động cơ boxer 4 xi-lanh dung tích 2,5 lít hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 182 mã lực, mô-men xoắn cực đại 247 Nm tại 3.700 vòng/phút. Trong khi thế hệ trước dùng động cơ boxer 2.0 công suất 156 mã lực. Hộp số CVT với lẫy chuyển số trên vô-lăng, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng S-AWD. Theo kết quả thử nghiệm, Forester 2025 tăng tốc 0-100 km/h trong 9,7 giây và tốc độ tối đa 205 km/h.

Forester thế hệ mới ứng dụng hệ thống hỗ trợ lái ADAS mới nhất của hãng, như đèn pha thích ứng với chiếu sáng theo hướng đánh lái, phanh khẩn cấp tự động trước/sau, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera 360, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn. Kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ đánh lái chủ động, cảnh báo xe phía trước khởi hành, kiểm soát chân ga.

Forester thuộc phân khúc xe gầm cao cỡ C, nhưng với khoảng giá 1,299-1,399 tỷ đồng chạm ngưỡng phân khúc D, như Ford Everest giá 1,099-1,545 tỷ đồng, Hyundai Santa Fe giá 1,069-1,365 tỷ đồng, Skoda Kodiaq giá 1,45-1,48 tỷ đồng.

Trong khi những đối thủ cùng phân khúc C lại có giá thấp hơn, như Mazda CX-5 (749-979 triệu đồng), Ford Territory (762-896 triệu đồng), Hyundai Tucson (769-989 triệu đồng), Honda CR-V (1,029-1,259 tỷ đồng).

Lương Dũng