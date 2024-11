Subaru Forester giảm giá hơn 200 triệu cạnh tranh xe lắp ráp

Forester tiếp tục được hãng Nhật ưu đãi mạnh trong tháng 11, mức 100-230 triệu đồng, đưa giá xe xuống còn 869-969 triệu đồng.

Những mẫu xe bán chạy hàng đầu phân khúc CUV cỡ C tại Việt Nam như Mazda CX-5, Ford Territory, Honda CR-V đều lắp ráp trong nước. Để gia tăng tính cạnh tranh khi các đối thủ sản xuất nội địa đang hưởng lợi từ ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ (Nghị định 109), Subaru giảm giá mạnh cho cả ba phiên bản Forester nhập Thái Lan.

Cụ thể, bản tiêu chuẩn 2.0 iL của Subaru Forester giảm 100 triệu, xuống còn 869 triệu đồng. Bản giữa iL EyeSight giảm 170 triệu, xuống 929 triệu đồng. Bản cao cấp nhất iS EyeSight giảm 230 triệu, xuống 969 triệu đồng.

Mẫu Forester nhập Thái lăn bánh tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Thanh Tùng

Tất cả các phiên bản Forester hiện phân phối ở Việt Nam đều sản xuất 2024. Xe nhập từ nhà máy ở Thái Lan.

Với mức giảm giá như trên, cùng Volkswagen Tiguan, Forester là mẫu xe có khuyến mãi cao nhất phân khúc trong tháng 11. Tiguan (1,688-1,999 tỷ đồng) nhập Mexico hiện có hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ từ nhà phân phối, tương ứng với mức giảm 168-239 triệu đồng tùy phiên bản và địa phương đăng ký ra biển số.

Từ đầu 2025, Forester chuyển sang nhập Nhật Bản do nhà máy ở Thái Lan đóng cửa. Nguyên nhân do Subaru và Tan Chong, tập đoàn sở hữu Motor Image, công ty phân phối xe Subaru tại Việt Nam thay đổi chiến lược kinh doanh đối với các dòng xe của hãng Nhật tại thị trường Đông Nam Á.

Forester trước đây từng nhập Nhật Bản cho đến 2019, khi hãng chuyển sang nhập khẩu Thái Lan. Tận dụng ưu đãi thuế, giá xe Subaru Forester nhập Thái giảm hơn 300 triệu đồng so với nhập Nhật. Đây là cơ sở để doanh số mẫu CUV cỡ C tăng trưởng cao so với trước đó.

Subaru Việt Nam không công bố doanh số bán hàng. Theo số liệu của VnExpress thu thập được, giai đoạn 2021-2023 có khoảng hơn 4.400 xe Subaru đăng ký ra biển số, gồm xe mới lẫn xe cũ đăng ký lại. Doanh số này của Subaru nhỉnh hơn đôi chút Nissan và thấp hơn hầu hết các hãng phổ thông trên thị trường. Trong tổng doanh số của Subaru, Forester vẫn là mẫu xe chủ lực, chiếm khoảng 98%.

Phạm Trung