MỹMột khán giả bất ngờ bước vào đường chạy ở những mét cuối khiến Michael Kimani Kamau chệch hướng rồi mất chức vô địch Los Angeles Marathon 2026 với cách biệt 0,18 giây.

Sự cố xảy ra ngay trước mốc 42 km, khi một người phụ nữ cầm cờ Kenya bước vào đường chạy và vô tình chắn lối Kamau.

Sự cố khán giả khiến runner Kenya mất chức vô địch với 0,18 giây Khoảnh khắc một khán giả chắn đường khiến Kamau chạy chệch hướng.

VĐV người Kenya - khi đó đang dẫn đầu và bỏ khá xa Nathan Martin - cố tránh người hâm mộ và bị buộc phải lệch khỏi đường chạy. Tình huống bất ngờ khiến anh chạy sai hướng và phải dừng lại để điều chỉnh.

Ở giai đoạn cuối khi thể lực đã suy giảm, sự gián đoạn này khiến Kamau mất nhịp. Không lâu sau, Martin tăng tốc vượt qua đối thủ để cán đích đầu tiên.

Ban tổ chức ghi nhận thành tích của Martin là 2 giờ 11 phút 18 giây 50, còn Kamau đạt 2 giờ 11 phút 18 giây 68 trước khi gục xuống vì kiệt sức. Với cách biệt chỉ 0,18 giây, đây là chiến thắng sít sao nhất trong 45 năm lịch sử Los Angeles Marathon.

Nathan Martin nước rút ngoạn mục để về nhất LA Marathon 2026 Nathan Martin nước rút ngoạn mục để vô địch Los Angeles Marathon 2026.

Video gần đích khiến nhiều người nghĩ Martin chỉ bứt phá ở những mét cuối. Nhưng thực tế, runner người Mỹ nỗ lực rút ngắn khoảng cách với Kamau bắt đầu sớm hơn. Từ mốc 35 đến 40 km, Martin tăng tốc và hoàn thành quãng 5 km nhanh nhất cuộc đua với 15 phút 8 giây, đạt pace 3:02 (tức chạy 1 km trong 3 phút 2 giây). Nhờ đó, anh đưa Kamau trở lại tầm mắt trước khi tạo nên cú nước rút quyết định.

Trong cuộc phỏng vấn sau giải, Martin nhấn mạnh luôn tự nhắc mình không bỏ cuộc. "Dù có người phía trước để đuổi theo hay chỉ chạy một mình, tôi vẫn muốn dốc hết sức. Tôi muốn biết mình đã kết thúc cuộc đua với tất cả những gì có thể", VĐV 36 tuổi cho biết.

Martin, 36 tuổi, hiện vừa thi đấu chuyên nghiệp vừa làm HLV trưởng đội chạy việt dã và điền kinh tại Trường Trung học Jackson (Michigan). Anh chủ yếu tự tập luyện và làm việc từ xa với chuyên gia marathon Mỹ James McKirdy.

Sau cuộc đua, McKirdy viết trên mạng xã hội rằng ông tự hào về học trò vì đã "chạy hết mình tới tận vạch đích", điều mà các HLV luôn nhấn mạnh ngay từ đầu sự nghiệp của VĐV.

Nathan Martin ăn mừng sau khi về nhất Los Angeles Marathon 2026. Ảnh: Kevin Morris

Los Angeles Marathon 2026 thu hút khoảng 27.000 người tham gia, xuất phát từ SVĐ Dodger và kết thúc trên đại lộ Santa Monica tại khu Century City. Thông thường được tổ chức vào Chủ nhật thứ ba của tháng 3, nhưng năm nay giải được đẩy lịch sớm một tuần để tránh trùng lịch lễ trao giải Oscar diễn ra ngày 15/3 tại nhà hát Dolby trên chính cung đường chạy.

Los Angeles Marathon lần đầu tổ chức năm 1986. Rick Sayre (nam, 2 giờ 12 phút 19 giây) và Nancy Ditz (nữ, 2 giờ 36 phút 17 giây) là những nhà vô địch đầu tiên. Kỷ lục nội dung nam hiện thuộc về Markos Geneti với 2 giờ 6 phút 35 giây vào năm 2011, còn kỷ lục nữ do Askale Marachi thiết lập năm 2019 với 2 giờ 24 phút 11 giây.

Hồng Duy (theo Canadian Running Magazine)