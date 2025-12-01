Tiến độ cấp phép Internet vệ tinh Starlink và Amazon tại Việt Nam

Cục Viễn thông cho biết hai nhà cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh SpaceX và Amazon đều đang làm hồ sơ xin cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Tại họp báo tháng 12 của Bộ Khoa học và Công nghệ sáng 1/12, ông Nguyễn Anh Cương, Phó cục trưởng Viễn thông, cho biết SpaceX, nhà cung cấp dịch vụ Starlink, "đã đi gần đến bước cuối cùng của việc xin cấp phép". Họ đã gửi hồ sơ lần một để Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, xin ý kiến bộ ngành liên quan. Cục Viễn thông sau đó đã gửi lại Starlink một số điểm cần làm rõ về hồ sơ và dự kiến họ sẽ gửi lại trong tuần này.

Phó cục trưởng Cục Viễn thông Nguyễn Anh Cương. Ảnh: Doãn Mạnh

Trong khi đó, việc xin cấp phép cho dịch vụ Kuiper của Amazon cũng tiến triển nhanh, sau buổi làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ hồi tháng 8. Cục Viễn thông và Cục Tần số đã xây dựng hướng dẫn chi tiết về các thành phần hồ sơ mà doanh nghiệp cần cung cấp. Đến ngày 24/11, Amazon đã hoàn thiện hồ sơ. "Cục Viễn thông - Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan để đánh giá, thẩm định", Phó Cục trưởng cho hay.

Hồ sơ thí điểm của Amazon sẽ cần được Thủ tướng quyết định, dựa trên đánh giá về đảm bảo quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế. Nếu được chấp thuận chủ trương, Amazon sẽ tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp, đăng ký đầu tư và xin cấp phép viễn thông, tương tự Starlink.

Trước đó, Starlink nhận giấy phép thí điểm từ Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc vào tháng 4, trở thành doanh nghiệp đầu tiên được Việt Nam đồng ý thí điểm dịch vụ. Tháng trước, SpaceX đạt mốc hơn 10.000 vệ tinh được phóng, nhưng không phải tất cả đều đang hoạt động. Doanh nghiệp Mỹ hiện cung cấp dịch vụ Internet tại 125 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 5 triệu người sử dụng.

Gian hàng trưng bày của Starlink tại Ngày hội đổi mới sáng tạo Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt

Trong khi đó, Amazon đã thành lập Công ty TNHH Amazon Kuiper Việt Nam tại TP HCM và nộp hồ sơ tham gia thí điểm ngày 6/8. Trong buổi làm việc với Thứ trưởng Phạm Đức Long ngày 26/8, ông Gonzalo de Dios, Giám đốc Cấp phép toàn cầu dự án Kuiper, bày tỏ mong muốn sớm cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh tốc độ cao tại Việt Nam.

Kuiper đang xây dựng hệ thống 3.200 vệ tinh quỹ đạo thấp, cung cấp kết nối tốc độ cao, độ trễ thấp và tích hợp giải pháp bảo mật AWS. Đến tháng 8, doanh nghiệp phóng 102 vệ tinh và đặt mục tiêu hoàn thành ít nhất 50% số còn lại vào năm 2026. Hãng dự kiến triển khai dịch vụ Internet vệ tinh tới khách hàng cuối năm 2025.

Khi được hỏi về mức độ tác động, đại diện Cục Viễn thông cho biết Internet vệ tinh bổ trợ hạ tầng mặt đất, đảm bảo liên lạc ở vùng lõm sóng và đặc biệt hữu ích trong phòng chống thiên tai nhờ không phụ thuộc đường truyền mặt đất.

"Internet vệ tinh là kênh dự phòng quan trọng khi xảy ra bão lũ", ông Cương nói.

Theo chuyên gia Đoàn Quang Hoan, Phó chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, nguyên Cục trưởng Tần số vô tuyến điện, Internet vệ tinh có thể nhanh chóng phủ toàn bộ vùng lõm sóng tại Việt Nam. Tuy nhiên, ông đánh giá sự xuất hiện của dịch vụ này sẽ không gây ảnh hưởng nhiều đến thị trường viễn thông trong nước, do tỷ lệ vùng lõm sóng hiện rất nhỏ, chủ yếu tại vùng núi, hải đảo, nơi không có điện lưới.

Trọng Đạt