Xóa ô nhiễm sông Tô Lịch thế nào khi xây công viên dọc đôi bờ?

'Điều người dân trông đợi nhất là chất lượng nước từ dòng sông này'.

"Rất mong Hà Nội triển khai dự án cải tạo sông Tô Lịch càng sớm càng tốt để giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm và góp phần cải tạo hệ thống tiêu thoát nước khi mưa bão. Đặc biệt người dân sẽ sớm có thêm khu vực điểm nhấn cảnh quan, vui chơi, giải trí, tập thể dục...

Khi thực hiện dự án này sẽ kết hợp nạo vét lòng sông và mở rộng hai bên bờ sông Tô Lịch để làm nơi tiêu thoát và chứa nước mưa mỗi khi có bão lũ (cấm tuyệt đối thu hẹp lòng sông để tạo cảnh quan vì những cơn bão vừa qua cho thấy Hà Nội đang thiếu trầm trọng các sông, hồ, kênh, rạch nên bị lụt nghiêm trọng).

Đồng thời kết hợp sửa sang các cửa cống tiêu thoát nước mưa và đường thu gom nước thải dọc hai bờ sông sao cho xử lý triệt để về vấn đề ô nhiễm nguồn nước con sông.

Đúng ra thì cần phải quy hoạch hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng biệt nhau, trong đó nước mưa chảy ra sông, còn nước thải thì gom về nhà máy, thế nhưng chắc đó sẽ là dự án khác chuyên về vấn đề tiêu thoát nước cho Hà Nội".

Độc giả Lê Hoàng góp ý như trên, sau thông tin UBND TP Hà Nội vừa trình chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch.

Sông Tô Lịch sẽ được cải tạo để trở thành điểm nhấn về cảnh quan của Hà Nội, khôi phục được yếu tố lịch sử, dải xanh liên tục điều hòa môi trường hai bên sông, là nơi con người giao lưu, học hỏi, kích thích được các hoạt động văn hóa, kinh tế, thương mại...

Nhiều độc giả VnExpress tham gia góp ý cho dự án này. Độc giả nickname daovancay54 cho rằng điều quan trọng cần làm trước tiên là: "Phải hoàn thành việc bổ cập nước sông, phải tạo được dòng chảy liên tục, tất cả nước thải chưa qua xử lý thu gom triệt để, các rác thải mặt nước hai bên bờ sông phải giao cho các phường, xã nơi có sông đi qua thu gom xử lý triệt để.

Làm được như vậy lâu dài bền vững thì mới nghĩ đến công viên, các thiết chế văn hóa phục vụ cộng đồng".

Đồng quan điểm, độc giả Hà Thái nói: "Điều người dân trông đợi nhất là chất lượng nước từ dòng sông này. Cảnh quan hai bên bờ thì chỉ cần có kinh phí là xây dựng được, nhưng chất lượng dòng nước thì đã bao nhiêu năm nay, với nhiều dự án cải tạo của thành phố nhưng vẫn không hề thay đổi, bởi không phải cứ có tiền là làm được".

Trong khi đó, độc giả vhm2431991 hy vọng: "Đã lên thiết kế đẹp thế này thì chắc chắn phải tính đến việc xử lý nguồn nước và chất lượng nước sông rồi. Không ai tự dưng đầu tư rất nhiều tiền mà biết là không ai dám đi cảm nhận vẻ đẹp có một dòng sông 'có mùi'.

Tôi rất hy vọng sẽ được thăm dự án một ngày không xa".

UBND TP Hà Nội vừa trình chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch. Dự án sử dụng gần 738.000 m2 đất tại 12 phường nơi sông đi qua gồm: Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt và Hoàng Liệt. Nhiều hạng mục mới sẽ hình thành gồm: cây xanh, sân đường, vỉa hè và quảng trường, tường kè chắn bồn cây, đường dạo ven sông, hệ thống bậc, bãi đỗ xe, sân chơi, sân thể thao, đường cho người đi bộ... Phần bờ kè hai bên sông lát con đường gạch đỏ, có các trạm dừng nghỉ chân. Sát bờ sông có lan can và bậc cầu thang lên xuống. Không gian triển lãm bên bờ kè là những bức tường kiểu nghệ thuật ngoài trời về lịch sử của dòng sông. Sông Tô Lịch xưa là tuyến giao thông thủy quan trọng và là đường bao kinh thành Thăng Long. Dòng sông gắn với nhiều di tích, làng nghề, chợ truyền thống, phản ánh lịch sử văn hóa vùng đất kinh kỳ.

Hữu Nghị tổng hợp