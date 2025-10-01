Dự kiến diện mạo tương lai công viên dọc sông Tô Lịch

Không gian đầu sông với chiều rộng khoảng 10 m, có thể được bố trí chương trình nhạc nước mang tính chào đón. Những hiệu ứng nước có thể sử dụng chủ yếu là phun thẳng, hoặc kết hợp hướng phun đường cong, gợi hình ảnh rồng thời Lý.
Sông Tô Lịch xưa là tuyến giao thông thủy quan trọng và là đường bao kinh thành Thăng Long. Dòng sông gắn với nhiều di tích, làng nghề, chợ truyền thống, phản ánh lịch sử văn hóa vùng đất kinh kỳ.
Việc bổ sung hệ thống nhạc nước kết hợp hiệu ứng lửa và ánh sáng sẽ mang đến điểm nhấn văn hóa, đồng thời gia tăng các hoạt động cộng đồng cho không gian đô thị và khu vực lân cận.
Dải sông ven đường Láng có diện tích rộng, thẳng, kết hợp với tuyến đường đạp xe hiện hữu, tạo sự tách biệt tự nhiên giữa giao thông cơ giới và không gian đi bộ.
Khu vực này được đánh giá thuận lợi để phát triển các chương trình biểu diễn thực cảnh, trình diễn ánh sáng laser trên mặt nước. Nội dung có thể khai thác các chủ đề văn hóa, bản sắc đặc trưng của Hà Nội và Việt Nam.
Võ Hải - Hoàng Giang