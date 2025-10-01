Dự kiến diện mạo tương lai công viên dọc sông Tô Lịch

Không gian đầu sông với chiều rộng khoảng 10 m, có thể được bố trí chương trình nhạc nước mang tính chào đón. Những hiệu ứng nước có thể sử dụng chủ yếu là phun thẳng, hoặc kết hợp hướng phun đường cong, gợi hình ảnh rồng thời Lý.

Sông Tô Lịch xưa là tuyến giao thông thủy quan trọng và là đường bao kinh thành Thăng Long. Dòng sông gắn với nhiều di tích, làng nghề, chợ truyền thống, phản ánh lịch sử văn hóa vùng đất kinh kỳ.