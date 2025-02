Ca sĩ Song Luân phát hành MV "Cô em" theo phong cách sôi động, sau hiệu ứng của show âm nhạc "Anh trai say hi".

Anh ra sản phẩm muộn so với các "anh trai" khác sau khi chương trình kết thúc hồi tháng 9/2024. Ca sĩ cho biết vướng lịch trình với các dự án phim nên phải lùi kế hoạch phát hành MV. "Tôi có thời gian chuẩn bị mọi thứ nên thêm sự tự tin khi trở lại với âm nhạc vào những ngày đầu năm Ất Tỵ", anh nói.

Song Luân ra nhạc sau 'Anh trai say hi' MV "Cô em" được Song Luân cho ra mắt vào ngày 31/1, hút gần nửa triệu lượt xem. Video: Nhân vật cung cấp

Ca khúc do Song Luân sáng tác, thuộc thể loại disco, electronic pha một chút âm hưởng bossa. Nội dung kể về tâm trạng của những cô gái sau nhiều lần thất bại trong tình yêu. Anh gửi thông điệp đừng mơ mộng về chuyện tình hoàn hảo. Thay vào đó, hãy thả lỏng để thoát khỏi cảm xúc tồi tệ sau chia tay, lạc quan hướng về phía trước.

Anh nhuộm tóc để vào vai người đàn ông sẵn sàng ở cạnh cô bạn thân ngốc nghếch, si tình. Song Luân còn lần đầu tiên thể hiện vũ đạo trong MV. Ca sĩ cho biết nhờ tham gia show Anh trai say hi, anh dám thoát khỏi phong cách an toàn với những bản ballad như trước đây.

"Sau 15 năm hoạt động nghệ thuật, tôi đang cho công chúng thấy sự thay đổi. Nhờ sự đón nhận, ủng hộ của khán giả, tôi dần tìm lại cảm hứng với nghề sau thời gian loay hoay, thiếu tự tin", Song Luân nói.

Song Luân cùng nhóm nhảy thể hiện vũ đạo trên mặt nước trong MV. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Song Luân, 34 tuổi, tên thật Nguyễn Trường Sinh, vào nghề với vai trò ca sĩ. Tuy nhiên, khán giả nhớ đến anh ở mảng diễn xuất nhiều hơn. Năm 2016, anh có vai đầu tiên trong phim điện ảnh Hộp sắt. Năm 2018, anh thủ vai chính - Tâm trong Lật mặt: Ba chàng khuyết (Lý Hải đạo diễn), sau đó gây chú ý qua các phim truyền hình Hậu duệ mặt trời, Cây táo nở hoa. Năm 2023, anh đóng vai John - nam chính trong Nhà bà Nữ, phim doanh thu hơn 475 tỷ đồng của Trấn Thành.

Cuối năm 2024, anh đóng chính trong dự án Công tử Bạc Liêu (đạo diễn Lý Minh Thắng), lấy cảm hứng từ nhân vật nổi tiếng miền Nam đầu thế kỷ 20.

Tân Cao