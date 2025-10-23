Sóng lớn uy hiếp kè biển miền Trung

Ảnh hưởng bão Fengshen, vùng biển TP Huế - Quảng Ngãi có gió giật cấp 8, sóng biển cao 3-5 m.
Tại bãi tắm phường Thuận An, TP Huế, sóng lớn cao hơn 3 m liên tục đánh vào bờ khiến tuyến kè biển dài hơn 200 m vỡ nát, nước tràn vào phá Tam Giang ở đập Hòa Duân. Trước đó, TP Huế đã xây dựng kè mềm chống sạt lở bờ biển với chiều dài khoảng 450 m ở đây.
Ảnh hưởng bão Fengshen, vùng biển TP Huế - Quảng Ngãi có gió giật cấp 8, sóng biển cao 3-5 m.
Tại bãi tắm phường Thuận An, TP Huế, sóng lớn cao hơn 3 m liên tục đánh vào bờ khiến tuyến kè biển dài hơn 200 m vỡ nát, nước tràn vào phá Tam Giang ở đập Hòa Duân. Trước đó, TP Huế đã xây dựng kè mềm chống sạt lở bờ biển với chiều dài khoảng 450 m ở đây.
Ảnh hưởng các trận bão liên tục, tuyến đường bêtông dọc bờ kè ở bãi biển Thuận An cùng hệ thống cột đèn chiếu sáng bị sóng đánh gãy. Biển xâm thực vào đất liền trên đoạn bờ biển dài hơn 100 m.
Ảnh hưởng các trận bão liên tục, tuyến đường bêtông dọc bờ kè ở bãi biển Thuận An cùng hệ thống cột đèn chiếu sáng bị sóng đánh gãy. Biển xâm thực vào đất liền trên đoạn bờ biển dài hơn 100 m.
Đá dùng gia cố bờ kè bị sóng biển đánh văng lên mặt đường nằm ngổn ngang. Kè đá cùng tuyến đường bêtông dọc bãi tắm bị "nuốt chửng" bởi sóng lớn.
Đá dùng gia cố bờ kè bị sóng biển đánh văng lên mặt đường nằm ngổn ngang. Kè đá cùng tuyến đường bêtông dọc bãi tắm bị "nuốt chửng" bởi sóng lớn.
Kiểm tra bờ kè trước khi bão đổ bộ chiều 22/10, nhiều cán bộ bị sóng đánh không kịp tránh.
Kiểm tra bờ kè trước khi bão đổ bộ chiều 22/10, nhiều cán bộ bị sóng đánh không kịp tránh.
Sóng tràn qua tuyến kè mềm bảo vệ bờ biển ở tổ dân phố Tân An, phường Thuận An. Hàng cây phi lao dọc bờ biển bị sóng đánh trơ rễ.
Sóng tràn qua tuyến kè mềm bảo vệ bờ biển ở tổ dân phố Tân An, phường Thuận An. Hàng cây phi lao dọc bờ biển bị sóng đánh trơ rễ.
Nước biển tràn qua kè biển gây ngập bãi giữ xe phía sau các nhà hàng ven biển. Nhiều nhà hàng bị nước biển kéo theo cát tràn vào.
Nước biển tràn qua kè biển gây ngập bãi giữ xe phía sau các nhà hàng ven biển. Nhiều nhà hàng bị nước biển kéo theo cát tràn vào.
Kiểm tra hiện trạng kè biển bãi tắm Thuận An, ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế, chỉ đạo tăng cường gia cố bờ kè.
Kiểm tra hiện trạng kè biển bãi tắm Thuận An, ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế, chỉ đạo tăng cường gia cố bờ kè.
Nằm dưới chân cầu vượt cửa biển Thuận An, kè biển ở tổ dân phố Thai Dương Hạ Nam, phường Thuận An, cũng bị sóng biển, triều cường dâng cao tràn qua. Hàng loạt đá bảo vệ kè biển bị sóng đánh văng.
Nằm dưới chân cầu vượt cửa biển Thuận An, kè biển ở tổ dân phố Thai Dương Hạ Nam, phường Thuận An, cũng bị sóng biển, triều cường dâng cao tràn qua. Hàng loạt đá bảo vệ kè biển bị sóng đánh văng.
Bí thư Thành ủy Huế kiểm tra kè biển ở phường Thuận An. Video: Võ Thạnh
Tại tỉnh Quảng Ngãi, sóng lớn do ảnh hưởng bão liên tục vỗ mạnh vào bờ kè Nghĩa An, xã An Phú. Dự án có tổng vốn đầu tư 30 tỷ đồng, nhằm bảo vệ hơn 100 hộ dân. Hiện công trình đạt khoảng 92% khối lượng thi công.
Tại tỉnh Quảng Ngãi, sóng lớn do ảnh hưởng bão liên tục vỗ mạnh vào bờ kè Nghĩa An, xã An Phú. Dự án có tổng vốn đầu tư 30 tỷ đồng, nhằm bảo vệ hơn 100 hộ dân. Hiện công trình đạt khoảng 92% khối lượng thi công.
Kiểm tra công trình khắc phục, chống sạt lở bờ biển xã An Phú, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đã yêu cầu các đơn vị thi công tập trung toàn lực để hoàn thành đúng tiến độ.
Ông nhấn mạnh đây là công trình trọng điểm bảo vệ tính mạng, tài sản người dân trong mùa mưa bão và phải hoàn thành trước ngày 30/11. Các nhà thầu được yêu cầu tăng cường nhân lực, thiết bị, đảm bảo công trình đạt tiêu chuẩn chống chịu triều cường, sóng lớn.
Kiểm tra công trình khắc phục, chống sạt lở bờ biển xã An Phú, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đã yêu cầu các đơn vị thi công tập trung toàn lực để hoàn thành đúng tiến độ.
Ông nhấn mạnh đây là công trình trọng điểm bảo vệ tính mạng, tài sản người dân trong mùa mưa bão và phải hoàn thành trước ngày 30/11. Các nhà thầu được yêu cầu tăng cường nhân lực, thiết bị, đảm bảo công trình đạt tiêu chuẩn chống chịu triều cường, sóng lớn.
Võ Thạnh - Phạm Linh