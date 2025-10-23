Sóng lớn uy hiếp kè biển miền Trung

Ảnh hưởng bão Fengshen, vùng biển TP Huế - Quảng Ngãi có gió giật cấp 8, sóng biển cao 3-5 m.

Tại bãi tắm phường Thuận An, TP Huế, sóng lớn cao hơn 3 m liên tục đánh vào bờ khiến tuyến kè biển dài hơn 200 m vỡ nát, nước tràn vào phá Tam Giang ở đập Hòa Duân. Trước đó, TP Huế đã xây dựng kè mềm chống sạt lở bờ biển với chiều dài khoảng 450 m ở đây.