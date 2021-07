Song Kang - 'trai hư' gây sốt trong phim 19+

Diễn viên quê ở Suwon, nằm ở phía trung nam tỉnh Gyeonggi-do, Hàn Quốc. Tốt nghiệp cấp ba, anh mất phương hướng, không biết nên học gì, làm gì. Suốt một năm sau đó, anh theo đuổi lĩnh vực thiết kế nội thất nhưng quyết định từ bỏ vì nhiều rào cản. Thời gian rảnh rỗi, anh xem nhiều phim, trong đó có tác phẩm kinh điển Titanic. Diễn xuất, biểu cảm của Leonardo DiCaprio khiến anh mê đắm, từ đó nuôi giấc mơ thành diễn viên.

Kỳ thi đại học năm 2014, anh đỗ khoa Nghệ thuật điện ảnh của Konkuk (Seoul, Hàn Quốc), rồi đầu quân cho Namoo Actors Entertainment. Năm 2017, anh chạm ngõ màn ảnh với phim truyền hình Kẻ nói dối và người tình (The liar and his lover), tiếp đó là các vai nhỏ trong Quý ông góc bếp, When the Devil calls your name. Ảnh: Instagram Songkang_b.