'Nevertheless' bị chê vì cổ xúy tình dục không tình yêu

Phim 18+ "Nevertheless" bị khán giả chê vì nội dung cổ xúy mối quan hệ Friends With Benefits (tình bạn kiêm tình dục), quá nhiều cảnh ân ái.

Nevertheless gồm 10 tập, lên sóng ngày 19/6, chuyển thể từ webtoon (truyện tranh mạng), xoay quanh Yoo Na Bi (Han So Hee) - cô gái không tin vào tình yêu sau tổn thương nhưng luôn muốn hẹn hò khỏa lấp cô đơn. Park Jae Eon (Song Kang) lại quan niệm yêu đương là nhàm chán, không thích mở lòng nhưng không ngừng tán tỉnh các cô gái. Hai cá tính mâu thuẫn gặp nhau, nảy sinh quan hệ.

Trailer tập 4 phim "Nevertheless" Trailer tập 4 phim "Nevertheless". Video: jTBC.

Phim nhận nhiều lời chê về nội dung. Trên Naver, nhiều khán giả cho rằng phim cổ xúy mối quan hệ FWB (Friends With Benefit - tình bạn kiêm tình dục). Na Bi và Jae Eon không xác nhận hẹn hò nhưng liên tục gặp gỡ vào ban đêm và ân ái. Na Bi tự trách bản thân mù quáng, bất an nhưng không cưỡng lại sức hút và luôn khao khát gần gũi Jae Eon.

Tài khoản Lee Ae bình luận: "Mối quan hệ của Na Bi và Jae Eon dường như ủng hộ lối sống không hẹn hò, chỉ lên giường. Điều này ảnh hưởng không tốt đến suy nghĩ, lối sống của các khán giả trẻ". Theo phân tích của SMR - công ty phân phối video theo yêu cầu (VOD) trên các nền tảng trực tuyến như Naver và Youtube, 51,7% khán giả của phim ở độ tuổi 20.

Theo Scmp, Nevertheless không mang dấu ấn nội dung hay gửi gắm thông điệp sâu sắc, chỉ có những khoảnh khắc tình tứ của hai nhân vật chính. Còn thống kê trên Pann chỉ ra ba ở tập mới nhất, mỗi tập có khoảng hai cảnh thân mật. Trên jTBC, Song Kang cho biết anh kinh ngạc vì độ táo bạo khi xem lại một số cảnh quay, lo lắng không biết phim có thể lên sóng hay không. "Cảnh quay khiêu khích hơn tôi nghĩ. Tuy nhiên, nó cũng đẹp và lãng mạn", anh nói.

Hậu trường phim 'Nevertheless' Hậu trường cảnh hôn trong "Nevertheless". Video: jTBC.

Diễn xuất của Song Kang - Han So Hee không được đánh giá cao. Trên Pann, trong một chủ đề bàn luận có hơn 200.000 người tham gia, đa phần khán giả nhận xét Song Kang biểu cảm một màu, thiếu linh hoạt. Anh không thể hiện được nét quyến rũ khi bông đùa, tán tỉnh cô gái, hay nét giả dối, toan tính của một tay chơi đích thực. Tài khoản Slysimshy bình luận: "Diễn xuất của Song Kang tệ đến mức tôi không cảm được nhân vật. Dù là khi ngượng ngùng, lúc hài hước hay quyến rũ, gương mặt cậu ấy đều cứng đơ, như một cái máy đọc lời thoại. Tôi thực sự rất khó chịu".

Han So Hee nhỉnh hơn Song Kang, nhưng cũng không để lại dấu ấn diễn xuất. Điểm cộng của tác phẩm là khung hình đẹp, câu chuyện đơn giản, nhẹ nhàng. Nhiều hình ảnh, khoảnh khắc trong phim được chia sẻ trên Twitter, Instagram, Tiktok.

Han So Hee và Song Kang vướng tin đồn "phim giả tình thật" vì nhan sắc và sự ăn ý trên phim trường. Ảnh: jTBC.

Phát sóng song song trên đài jTBC và Netflix, phim đạt tỷ lệ người xem trái ngược. Theo Nielsenkorea, tác phẩm khởi đầu với rating 2,2% và giảm xuống còn 1,7% ở tập mới nhất - mức thấp so với các phim chiếu cùng khung giờ. Trong khi đó, theo FlixPatrol - trang tổng hợp xếp hạng nội dung video trực tuyến, phim đứng đầu danh sách được xem nhiều của Netflix tại bảy quốc gia: Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Philippines, Việt Nam, Đài Loan, Thái Lan và đứng thứ chín trên toàn cầu. Tờ Yonhap News nhận định sự chênh lệch tỷ lệ người xem do đối tượng khán giả và thói quen theo dõi phim trên các nền tảng trực tuyến trong thời dịch. Mật độ cảnh "nóng" dày đặc, không phù hợp khi xem cùng gia đình cũng được cho là lý do phim có tỷ lệ người xem trên đài cáp thấp.

