Song Joong Ki: 'Vợ xoa dịu sự tức giận trong tôi'

Tài tử Hàn Quốc Song Joong Ki nói vợ giúp anh xoa dịu trạng thái tiêu cực, hướng anh sống tích cực hơn.

Trên tạp chí GQ Korea số tháng 3, diễn viên 38 tuổi lần đầu nói về hôn nhân với diễn viên người Anh Katy Louise Saunders. Song Joong Ki cảm thấy vợ như một người bạn có thể cho anh lời khuyên trong nhiều vấn đề. Chẳng hạn, khi mới công bố kết hôn, cả hai gặp nhiều tin đồn thất thiệt, như Katy có con gái riêng 10 tuổi.

Song Joong Ki xuất hiện cùng vợ Vợ chồng Song Joong Ki ở sân bay hôm 16/2. Video: Osen

Ban đầu, Song Joong Ki không quá để tâm nhưng càng ngày, các tin thất thiệt càng nhiều, khiến diễn viên tức giận. Lúc đó, Katy an ủi chồng, khuyên anh không nên nóng nảy vì những điều như vậy. Song Joong Ki cho biết vợ giúp anh bình ổn tâm lý, luôn hướng anh theo chiều tích cực. "Nhờ phúc của cô ấy, tôi trở nên tốt hơn mỗi ngày", tài tử nói.

Diễn viên cho biết xây dựng gia đình, nuôi dưỡng con cái là mục tiêu lớn nhất cuộc đời anh. Tài tử hạnh phúc khi tìm được người đồng hành. Hai người có tiếng nói chung, đồng điệu về tâm hồn, Song Joong Ki đặt trọn niềm tin ở vợ.

Song Joong Ki trên bìa tạp chí số tháng 3. Ảnh: GQ Korea

Song Joong Ki công bố kết hôn với Katy Louise Saunders hồi cuối tháng 1, vợ anh đang mang thai, dự sinh vào tháng 8. Theo Dispatch, tài tử quan tâm tới cảm xúc của Katy Louise Saunders. Khi ở Hàn Quốc, anh bố trí phiên dịch bên cạnh vợ, để cô tiện giao tiếp, thích nghi môi trường sống. Cha mẹ của Katy Louise Saunders cũng tới Seoul ở cùng con gái.

Hôm 16/2, Katy theo chồng sang Hungary vì tài tử có lịch trình đóng phim ở đây. Nam diễn viên kém vợ một tuổi, nổi tiếng qua nhiều tác phẩm như Chàng trai tốt bụng, A Werewolf Boy, Hậu duệ mặt trời, Vincenzo, Cậu út nhà tài phiệt...

Diễn viên Katy Louise Saunders. Ảnh: Osen

Katy Louise Saunders mang hai dòng máu Anh - Columbia. Cô gia nhập làng phim từ đầu thập niên 2000, xuất hiện trong The Lizzie McGuire Movie (2003), Los Borgia (2006), Third Person (2013), Welcome Home (2018)... Hiện cô là giáo viên ngoại ngữ.

Như Anh