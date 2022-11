'Reborn Rich' - cuộc chiến trong gia đình tài phiệt

Nhân vật Hyun Woo (Song Joong Ki) - phim "Reborn Rich" - được tái sinh trong thân phận cậu út nhà giàu nhất Hàn Quốc để trả thù.

Phim hiện phát sóng sáu trong tổng số 16 tập, thu hút sự chú ý của khán giả. Theo Nielsen Korea, tỷ lệ người xem tăng từ 6,7% của tập 1 lên 16,5% trong tập 6, trở thành phim truyền hình cap thứ hai của Hàn Quốc vượt mốc 10% trong tuần đầu công chiếu, sau Hospital Playlist phần hai.

Phim xoay quanh Yoon Hyun Woo (Song Joong Ki) - sinh viên nghèo nỗ lực trở thành trưởng bộ phận Quản lý tài sản tương lai của tập đoàn Soonyang. Anh thông minh, chăm chỉ, gan dạ và trung thành. Tôn chỉ làm việc của Hyun Woo là thực hiện mọi yêu cầu của gia đình tài phiệt Soonyang, cho dù vô lý đến đâu. Một lần, anh được cử đến Istanbul để lấy khoản tiền 600 triệu USD từ quỹ đen. Tuy nhiên, khi anh hoàn thành nhiệm vụ thì bị bắn chết để diệt khẩu.

Hyun Woo qua đời nhưng linh hồn được sống trong Jin Do Joon - cháu trai út của chủ tịch tập đoàn Soonyang Jin Yang Chul (Lee Sung Min) - từ năm 1987. Sống cuộc đời hoàn toàn mới, anh quyết tìm ra kẻ sát hại mình và trả thù.

Trích đoạn 'Reborn Rich' Trích đoạn Hyun Woo khi là nhân viên tập đoàn Soonyang. Video: jTBC

Phim ghi điểm ở kịch bản kịch tính xoay quanh công cuộc trả thù của cậu út Do Joon. Tác phẩm chuyển thể từ webtoon (truyện tranh mạng) cùng tên nổi tiếng, thuộc thể loại giả tưởng, tâm lý và báo thù. Trên Scmp, đạo diễn Jung Dae Yoon cho biết yếu tố tái sinh, xuyên không từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm, nhưng phim độc đáo nhờ cách kể chuyện khác biệt. "Từ bối cảnh và câu chuyện của nhân vật, phim dẫn dắt đến các sự kiện lớn của lịch sử Hàn Quốc xảy ra trong suốt những năm 1980", đạo diễn nói.

Sau khi được linh hồn của Hyun Woo nhập vào, Do Joon từ đứa trẻ không được công nhận trở nên ưu tú và được chủ tịch Jin Yang Chul yêu mến. Do Joon dự đoán chính xác người đắc cử tổng thống, dự án kinh doanh sẽ thành công, cứu chủ tịch khỏi vụ tai nạn máy bay. Do Joon cũng giúp cha mình thành công trong lĩnh vực điện ảnh khi gợi ý đầu tư vào phim Ở nhà một mình, Titanic...

Sau lưng, anh chen chân vào các phi vụ mua bán, sáp nhập của Soonyang khiến ông nội Jin Yang Chul luôn hoài nghi, đề phòng. Sự ưu tú của Do Joon cũng làm gia tăng mâu thuẫn giữa thành viên trong gia tộc. Con trai cả tìm mọi cách để ngồi vào chiếc ghế chủ tịch. Con trai thứ sẵn sàng cấu kết đối thủ, chiếm đoạt dự án của tập đoàn. Theo đạo diễn Jung Dae Yoon, phim có nhiều nhân vật nhưng mỗi người có một nét riêng. "Mỗi thành viên trong gia đình Soonyang đều có những bí ẩn và âm mưu khác nhau nhằm tranh giành quyền lực. Qua từng cuộc chiến căng thẳng, bản chất con người họ dần bộc lộ", ông nói.

Hyun Woo khi tìm về gia đình bố mẹ ruột Hyun Woo khi tìm về gia đình bố mẹ ruột. Video: jTBC

Yếu tố linh hồn và người thật còn được khai thác qua việc Hyun Woo thông qua thân thể Do Joon tìm về nơi cha mẹ đẻ sinh sống. Anh đau lòng khi thấy bố mẹ vất vả mưu sinh, đối diện nguy cơ thất nghiệp vì công ty phá sản. Anh tìm cách giúp họ thay đổi số phận nhưng không thành. Trong buổi họp báo ra mắt phim, Song Joong Ki cho biết lý do nhận dự án là cốt truyện hấp dẫn: "Phim thuộc thể loại giả tưởng và cốt truyện đã khuấy động trí tưởng tượng của tôi. Thứ kết nối hai nhân vật, một ở quá khứ và một ở hiện tại, là gia đình. Tôi thực sự thích điều đó", anh nói.

Diễn xuất của dàn diễn viên cũng được đánh giá cao. Một mình đóng hai vai, Song Joong Ki biến hóa linh hoạt. Trong vai nhân viên Hyun Woo, anh thể hiện sự lạnh lùng, cam chịu phục tùng mọi mệnh lệnh và dèm pha từ đồng nghiệp. Trước khoảnh khắc cận kề cái chết, anh phẫn uất vì mất niềm tin. Khi hóa thân thiếu gia Do Joon, bề ngoài anh tỏ vẻ ngoan ngoãn, thông minh, thân thiện để lấy lòng ông nội. Mặt khác anh đầy tham vọng, chiêu trò để thực hiện kế hoạch trả thù.

Trên Koreatimes, Song Joong Ki cho biết gặp nhiều khó khăn, áp lực khi đóng vai kép. "Tôi coi việc người này tái sinh thành người khác thì vẫn chỉ là một người. Điều quan trọng là phải nghiên cứu sự khác biệt trong từng bối cảnh để biến hóa", anh nói.

Sao nhí Kim Kang Hoon - đóng Do Joon hồi nhỏ - diễn tả được sự bối rối, lạnh lùng khi linh hồn của Hyun Woo mới nhập vào qua từng biểu cảm gương mặt. Diễn viên gạo cội Lee Sung Min khắc họa người đứng đầu tập đoàn đầy tham vọng với ánh mắt sắc lạnh, phong thái từ tốn nhưng đầy uy quyền.

Phim cũng có một số điểm trừ như tiết tấu chậm, đôi chỗ ôm đồm nhiều vấn đề từ kinh doanh, tội phạm, gia đình, chính trị khiến cốt truyện phức tạp, gây khó hiểu. Theo Koreaboo, Cậu út nhà tài phiệt còn vấp phải một số chỉ trích khắc họa hình ảnh Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ nhiều điểm xấu, tệ nạn, khác xa đời thực.

Trích đoạn Hyun Woo vừa được tái sinh Phân cảnh Hyun Woo vừa được tái sinh trong thân phận Do Joon. Video: jTBC

Hiểu Nhân