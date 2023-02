Song Joong Ki xuất hiện cùng vợ

Tài tử Hàn Song Joong Ki đưa vợ người Anh - Katy Louise Saunders - sang châu Âu công tác cùng anh.

Theo Osen, ngày 16/2, đôi vợ chồng tới sân bay quốc tế Incheon để sang Hungrari. Nam diễn viên có lịch trình quay phim My Name is Loh Kiwan ở đây. Lần đầu cặp uyên ương công khai sánh đôi, kể từ khi thông báo kết hôn hồi cuối tháng 1.

Katy Louise Saunders đang mang thai, dự sinh vào tháng 8. Theo Dispatch, Song Joong Ki quan tâm tới cảm xúc của vợ. Khi ở Hàn Quốc, anh bố trí phiên dịch bên cạnh vợ, để cô tiện giao tiếp, thích nghi môi trường sống. Cha mẹ của Katy Louise Saunders cũng tới Seoul ở cùng con gái.

Katy mang thú cưng ra nước ngoài. Ảnh: Xports News

Trước khi kết hôn, Katy Louise Saunders cũng thường đi cùng Song Joong Ki khi anh công tác nước ngoài. Cô 39 tuổi, mang hai dòng máu Anh - Columbia. Trước đây, người đẹp làm diễn viên, chủ yếu sống ở Anh và Italy. Joong Ki từng cho biết anh phải lòng Katy vì cô nhân hậu, luôn sống hết mình. Nhờ Katy Louise Saunders, diễn viên có động lực cố gắng thành người tốt hơn.

Vợ chồng Song Joong Ki. Ảnh: Soompi

Song Joong Ki kém vợ một tuổi, nổi tiếng qua nhiều tác phẩm như Chàng trai tốt bụng, A Werewolf Boy, Hậu duệ mặt trời, Vincenzo, Cậu út nhà tài phiệt... Tài tử từng trải qua cuộc hôn nhân hai năm với minh tinh Song Hye Kyo. Họ hoàn tất thủ tục ly dị năm 2019.

