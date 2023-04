Song Joong Ki sánh đôi vợ bầu

ItalyTài tử Hàn Song Joong Ki dạo phố cùng vợ, Katy Louise Saunders, mang thai khoảng sáu tháng.

Ngày 20/4, trang Sina đăng loạt hình đôi uyên ương dạo phố ở Rome, cả hai phối trang phục đơn giản, vừa đi vừa trêu đùa. Đôi vợ chồng sắp có con đầu lòng, dự sinh vào khoảng tháng 8.

Vợ chồng Song Joong Ki ở châu Âu. Ảnh: Sina

Loạt ảnh thu hút chú ý của nhiều khán giả, vì lần đầu cả hai thể hiện tình cảm trước ống kính. Trước đây, khi xuất hiện ở sân bay, họ đi tách nhau, không trò chuyện.

Katy Louise Saunders cùng Song Joong Ki sang châu Âu từ tháng 2, diễn viên có lịch trình quay phim My Name is Loh Kiwan ở đây. Trước khi kết hôn, Katy Louise Saunders chủ yếu sống ở Italy và Anh.

Katy Louise Saunders và chồng. Ảnh: Sina

Tài tử công bố kết hôn với Katy hồi cuối tháng 1, trên GQ số tháng 3. Joong Ki nói xây dựng gia đình, nuôi dưỡng con cái là mục tiêu lớn nhất cuộc đời. Anh hạnh phúc khi tìm được người đồng hành. Hai người có tiếng nói chung, đồng điệu về tâm hồn, Song Joong Ki đặt trọn niềm tin ở vợ.

Song Joong Ki xuất hiện cùng vợ Vợ chồng Song Joong Ki ở sân bay hôm 16/2. Video: Osen

Joong Ki 38 tuổi, nổi tiếng qua nhiều tác phẩm như Chàng trai tốt bụng, A Werewolf Boy, Hậu duệ mặt trời, Vincenzo, Cậu út nhà tài phiệt... Katy Louise Saunders hơn chồng một tuổi, mang hai dòng máu Anh - Columbia. Cô gia nhập làng phim từ đầu thập niên 2000, xuất hiện trong The Lizzie McGuire Movie (2003), Los Borgia (2006), Third Person (2013), Welcome Home (2018).

Như Anh (theo Sina)